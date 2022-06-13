營造沉浸式英語環境　東華三院馬錦燦紀念小學建「理想校園」

東華三院馬錦燦紀念小學位於上水區，新校舍於2017年啟用，校園設計新穎，配合最新的教育發展趨勢，為學生提供理想的學習環境。除秉承東華三院「全人教育」的辦學理念外，學校更期望培育學生擁有「愛閱讀、愛英文、高參與、高表達、高思考」5大特質，為學生在自主及終身學習方面奠定良好基礎，讓學生成為21世紀全人發展的「自主學習者」，善於溝通，面向世界。



東華三院馬錦燦紀念小學。（作者提供）

外籍英語教師團隊 營造真切語境

學校致力建立「理想的校園 (IDEAL School)」，以創意（Innovative）、有活力（Dynamic）、追求卓越（Excellent）、具適應性（Adaptive）及學習無邊界（Learning without Boundaries）為辦學模式，為學生提供優質的教育及學習環境。學校為讓學生在真切的語言環境中學習英語，特增聘6位外籍英語教師，學生可於課堂內外與英語教師互動溝通。教師並特意為學生設計不同類型的小組學習活動，學生平均每周有兩節外籍英語教師課堂。為加強學生適應英語環境，一年級學生每周更有3節外籍英語教師課堂，讓他們從遊戲活動中學習。

學校其中最具特色的課程，是培養學生閱讀興趣的「5 in 1 Reading Programme」。三年級生每星期有1節英文課堂，由4名外籍英語教師及1名原任英文科教師，按班內學生的英語能力分為5個小組，透過閱讀英文故事書，進行不同的英語閱讀及寫作活動。課程使學生的英語圖書閱讀量大為提升。

除此之外，外籍教師團隊同時在校內積極推廣英語學習，提升學生的學習興趣。外籍教師為學生提供多姿多采的英文活動，每周舉行「英語日」，藉攤位遊戲等互動學習形式，鼓勵學生以英語交流，投入英文語境。教師亦會配合不同節日，設計相應的多元化遊戲活動，以趣味方式提升學生的學習動力，讓學生感受學習英語的樂趣。另外，教師更與學生一同製作校園刊物（NET Post）及自編自導拍攝短片（NET TV Campus），讓學生在濃厚的英語氛圍下成長。

東華三院馬錦燦紀念小學。（作者提供）

多元英語學習元素 加強掌握英語的能力

學校除英文科以英文作為科學科的教學語言外，其他科目（如科學科）也會注入英語學習元素。教師從數學科及常識科課程中揀選合適的單元製作英文教材，讓學生在不同學習領域中接觸英語。這種雙線學習模式除了能擴闊英語詞彙，更能深化知識記憶，有效加強升中銜接。此外，學校更設有以英語教授的興趣班，例如足球班、藝術班、STEM學習班等，將校園每個角落打造成學習英語的理想環境。

電子教學輔助 強化英語表達能力

我們相信電子工具是讓學生自主學習英語的理想媒介，學校於早年已推展電子學習系統，透過英語電子閱讀平台、預習及學習延伸活動，讓學生喜愛英文閱讀，及接觸更多書本以外的知識世界。由3年級開始，所有學生會以平板電腦作為輔助學習工具，例如於課前預習先看相關的視聽片段，以及在延伸學習部分安排不同形式的功課，包括錄音、拍攝短片、訪談等，全面提升學生的「聽、說、讀、寫」能力。為了加強幼小銜接，輔助初小學生學習英語，學校更於一年級及二年級引入電子點讀筆，讓各科的校本英文課程加入錄音發聲功能，以協助學生自學，提高自主學習能力。

教學團隊屢獲認同 成就卓越

學校的教學團隊歷年在英文及電子學習領域均有傑出成就，除了多次獲「東華三院教學獎勵計劃」頒發教學獎外，也曾獲頒發多個傑出電子教學獎，當中更榮獲香港大學頒發的「國際傑出電子教學獎」英語教學金獎和銅獎，表現卓越，獲教學界高度肯定。

小學檔案

校長：羅倩兒女士

校監：馬清鏗BBS太平紳士

學校地址：新界上水清城路2號

學校聯絡方法：電話: 2671 1071／傳真: 2671 1079／電郵: mkcps@tungwah.org.hk／網頁:https://www.twghmkc.edu.hk