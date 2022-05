探究式學習訓練思考　東華三院蔡榮星小學培訓學生成明日領袖

東華三院蔡榮星小學銳意將學生培育成明日領袖,透過在課堂引入探究式學習,訓練學生多角度思考,認識個人與社會的關係,並以專題學習活動,培養學生的全球公民意識及協作溝通能力。學校同時提供多元化課程,讓學生盡展才能,達致真正「全人教育」。



創立校本遊歷課程 培育公民意識

學校為各年級學生制訂探究學習活動,以小組研習形式,訓練學生的溝通及領導才能,並從中讓學生嘗試運用資訊科技、圖書資料或實地考察,就研習主題作出分析和批判,甚至提出改善問題的方案。以一年級的主題「親親大自然」為例,學校安排學生與家長義工前往觀塘佐敦谷公園,親身接觸大自然,並進行拼貼藝術創作,感受大自然之美,及反思保護環境的重要性。

STEAM課程培養探索及求真精神

學校的STEAM課程採用「KWL」主張,以「what I KNOW, what I WANT to know and what I have LEARNT」為課程設計框架,協助學生建構STEAM技能。以二年級的單元主題「Protective Face Shield」為例,透過引導學生思考有關防疫面罩的功能、物料等要求,訓練學生觀察市面上面罩的結構及限制,利用不同實驗進行測試,歸納結果,選取合適的物料,設計一個全新具防疫功能且佩戴舒適的面罩。課程透過測試、自評及互評等,深化學生的反覆改良意識,達至精益求精,讓STEAM各技能充分發展。

加入英語授課內容 與世界接軌

為裝備學生面對全球多元化社會,學校營造豐富的英語學習環境,編排沉浸式英語學習課程,以裝備學生掌握與世界接軌的語文能力。此外,為配合學生升中銜接,學校同時在數學科、科學科、視覺藝術科、音樂課、電腦科和體育課加入英語學習內容,不但讓學生自小適應英語環境,更能提升課程延展性。

多元化課外活動 發展學生無限才能

學校提倡學生多元發展,為一年級學生設立「專家入課班」,讓學生能夠向各界專業人士學習,探索自己的潛能,並讓他們在升讀二年級時,選擇自己有興趣的範疇深造,例如英語足球、英語話劇、創意編程等,發展才能。除了「專家入課班」外,學校亦有管樂團及敲擊樂隊,培養學生的音樂細胞。為發掘學生的藝術才能,學校定期舉辦畫展及工作坊,提升學生的藝術鑒賞能力。

除此之外,學校將於2022年9月遷入位於沙田水泉澳的校舍,新校舍依山而建,屆時優越的地理優勢,將能讓學生進行更多體育活動,例如田徑、武術、花式跳繩、運動攀登、舞蹈等,當中學校的足球隊及武術隊歷來更屢創佳績,為學生帶來成就感。

小學檔案



校長:梁敦瑜女士

校監:蔡榮星博士

學校地址:現時校舍:沙田美林邨屋邨小學第一校舍;新校舍:沙田水泉澳博泉街19號(預計2022年9月正式遷入)

學校聯絡方法:電話:2959 3606 / 電郵:twsps@tungwah.org.hk