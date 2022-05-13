探究式學習訓練思考　東華三院蔡榮星小學培訓學生成明日領袖

東華三院蔡榮星小學銳意將學生培育成明日領袖，透過在課堂引入探究式學習，訓練學生多角度思考，認識個人與社會的關係，並以專題學習活動，培養學生的全球公民意識及協作溝通能力。學校同時提供多元化課程，讓學生盡展才能，達致真正「全人教育」。



創立校本遊歷課程 培育公民意識

學校為各年級學生制訂探究學習活動，以小組研習形式，訓練學生的溝通及領導才能，並從中讓學生嘗試運用資訊科技、圖書資料或實地考察，就研習主題作出分析和批判，甚至提出改善問題的方案。以一年級的主題「親親大自然」為例，學校安排學生與家長義工前往觀塘佐敦谷公園，親身接觸大自然，並進行拼貼藝術創作，感受大自然之美，及反思保護環境的重要性。

STEAM課程培養探索及求真精神

學校的STEAM課程採用「KWL」主張，以「what I KNOW, what I WANT to know and what I have LEARNT」為課程設計框架，協助學生建構STEAM技能。以二年級的單元主題「Protective Face Shield」為例，透過引導學生思考有關防疫面罩的功能、物料等要求，訓練學生觀察市面上面罩的結構及限制，利用不同實驗進行測試，歸納結果，選取合適的物料，設計一個全新具防疫功能且佩戴舒適的面罩。課程透過測試、自評及互評等，深化學生的反覆改良意識，達至精益求精，讓STEAM各技能充分發展。

加入英語授課內容 與世界接軌

為裝備學生面對全球多元化社會，學校營造豐富的英語學習環境，編排沉浸式英語學習課程，以裝備學生掌握與世界接軌的語文能力。此外，為配合學生升中銜接，學校同時在數學科、科學科、視覺藝術科、音樂課、電腦科和體育課加入英語學習內容，不但讓學生自小適應英語環境，更能提升課程延展性。

多元化課外活動 發展學生無限才能

學校提倡學生多元發展，為一年級學生設立「專家入課班」，讓學生能夠向各界專業人士學習，探索自己的潛能，並讓他們在升讀二年級時，選擇自己有興趣的範疇深造，例如英語足球、英語話劇、創意編程等，發展才能。除了「專家入課班」外，學校亦有管樂團及敲擊樂隊，培養學生的音樂細胞。為發掘學生的藝術才能，學校定期舉辦畫展及工作坊，提升學生的藝術鑒賞能力。

除此之外，學校將於2022年9月遷入位於沙田水泉澳的校舍，新校舍依山而建，屆時優越的地理優勢，將能讓學生進行更多體育活動，例如田徑、武術、花式跳繩、運動攀登、舞蹈等，當中學校的足球隊及武術隊歷來更屢創佳績，為學生帶來成就感。

小學檔案



校長：梁敦瑜女士

校監：蔡榮星博士

學校地址：現時校舍：沙田美林邨屋邨小學第一校舍；新校舍：沙田水泉澳博泉街19號（預計2022年9月正式遷入）

學校聯絡方法：電話：2959 3606 ／ 電郵：twsps@tungwah.org.hk