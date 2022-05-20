東啟德遊樂場5.31起關閉　兒童公園繼續開放　必玩彩虹滾輪

黃大仙區東啟德公園在去年8月開放，公園內的遊樂空間「彩虹樂園」由智樂（Playright）負責概念構思、設計策劃等，更邀請到一批來自公園附近嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計，最終將這個夢想遊樂場轉化成實體。康文署日前公布決定在5月31日起關閉遊樂場，以進行四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程。康文署表示，遊樂場範圍包括體育館等設施，兒童公園會繼續開放。

（圖片由Playright提供）



東啟德公園的兒童設施：

+ 19

康文署決定月底關閉東啟德遊樂場，以進行四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程。不少人都誤將東啟德遊樂場與東啟德公園混淆，該署表示是次關閉的設施是屬於遊樂場部分的體育館等設計，設有兒童遊樂設施的東啟德公園則會繼續開放。

東啟德公園在去年8月開放，佔地約7百平方米，設有由小學生設計的遊樂設施，深受歡迎，是一個親子好去處。

智樂獲公園項目的建設單位房屋署委託為遊樂環境和健體空間的顧問，負責概念構思、設計策劃、設計檢視、安全審核、安全檢查及認證和社區參與策略。其中的社區參與環節，聯繫了社區的各個持份者，包括區議員、議員助理、居民代表，當中更有用家、嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計。

整個遊樂場沒有一座座組合式遊樂設施，改以遊樂體驗作整體規劃，場地分為四個區域：森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地。

+ 3

必玩小學生設計彩虹滾輪「倉鼠圈」

人力滾輪是在早前有小朋友出席的社區參與環節中，獲高票當選的頭號設施。Playright發言人之前表示，「遊樂設施中的人力滾輪（倉鼠圈）得以罕有登場，必須歸功於小學生們明確表態，小朋友朝思夜盼很想很想玩倉鼠圈的夢想，終於成真！」

另一項設施旋轉吊椅的設計同樣特別，玩的是旋轉和搖擺，玩的時候，只要坐穩和捉緊，便可享受公轉和自轉的刺激感；想將難度升級，可在熟習後試試企立。

幼兒可玩彈床

遊樂場亦設有三款彈床，圓形的專為幼童而設，而七彩的方形和長形彈床更並排而設，吸引小朋友穿梭往返，來回彈跳。毗鄰的山丘裝置，可玩攀爬、瀡滑梯和穿越隧道，貼地的隱閉設計，最適合玩捉迷藏！園內亦有專為幼兒提供的設施，造型可愛的小刺蝟可供2歲以上的幼兒攀爬。

+ 2

政府計劃在四美街一帶發展休憩用地，以四美街、六合街、七寶街、啟新道、東啟德遊樂場及東啟德體育館為界分兩階段發展。是次計劃興建1個七人硬地足球場暨手球場暨五人足球場、可容納約300人的摺合式活動看台、1個戶外籃球場暨簡易板球場、1座體育館及1個地下公眾停車場等。工程費用預算為14.33億元，預計4年內完成。