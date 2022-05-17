康文署暑期營地5.23截止預約　最平1位$57起　呢間仲有海景家庭房

麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心早前暫停開放以用作防疫用途，而現在不少康文署轄下場所也慢慢重新開放，這兩個合家歡的營地也傳來好消息，將在五月二十七日（星期五）起重新開放，家長若想在８月學校放假時與子女宿營，便要入表申請抽籤！



暑假檔期5月23日截止申請 只提供3至8人營舍

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因應政府放寬社交距離措施，麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心將於5月27日（星期五）起重新開放予市民使用。根據限制羣組聚集的相關法例，兩個度假營在重開時會調整日營、宿營和黃昏營的使用人數，並暫時只接受市民以個人名義預訂。

麥理浩夫人度假村暫時只提供三至八人營舍，每名申請人可預訂三人至八人或其倍數的營位。而曹公潭戶外康樂中心只提供八人房間，每名申請人可預訂八人或其倍數的營位。因此一家三口或者兩個家庭合宿便最易安排。全港中小學校最早放假日期為8月2日，想預訂8月2日至開學這段時期的麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心宿營設施，便要趕在5月23日前填表申請。

香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營

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除了康文署轄下營地外，宿營房間面海的香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營同樣接受預訂，目前已可預約15個月內的營位！而宿營房間類型亦更多，共有五種房型提供。不過營地活動便要視乎疫情而隨時變動，建議有興趣入住的家長先致電查詢。

暑期檔期預訂方式

想預訂8月2日至開學這段時期的麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心宿營設施，便要趕在5月23日前填表申請（表格可按此下載），家長需填寫三個時段抽籤，結果將於5月27日公布。申請人必須在截止提交訂營表日期前將填妥的訂營表格寄回或傳真至有關度假營，遲交的表格恕不受理（郵寄表格以郵戳日期為準）。

而預訂香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營的營地設施則相對簡單，目前網上已可查閱及預訂15個月內的營地設施，家長可因應人數自行選擇。