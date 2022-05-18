海洋公園優惠｜身份證指定數字半價 學生下午去水上樂園低至$68

最近疫情緩和，兩大主題樂園都相繼重開，其中海洋公園推出了重開優惠，分別為「無限FUN入場證」及「45週年生日優惠」優惠。港人限定的「無限FUN入場證」讓大家可以於9月30日前無限次入園，價錢低至$298，超抵玩！而為慶祝海洋公園45週年，海洋公園亦推出「45週年生日優惠」，身份證號碼符合指定條件，購買門票可享低至5折，水上樂園可享有優惠。除此之外，全日制學生更可以$68購買水上樂園下午門票！



無限FUN入場證

海洋公園重新推出港人限定「無限FUN入場證」，憑「無限FUN入場證」可由購證日起至2022年9月30日期間無限次入園，價錢低至$298。憑現有的「無限FUN入場證」（到期日為2022年6月13日）及指定智紛全年入場證更可額外獨享9折優惠。

成人（12歲或以上）

售價：港幣$538

續證尊享優惠價：港幣$484

學生（12歲或以上全日制學生）

售價：港幣$428

續證尊享優惠價：港幣$358

小童（3至11歲）

售價：港幣$298

續證尊享優惠價：港幣$268

海洋公園推出港人限定的「無限FUN入場證」讓大家可以於9月30日前無限次入園，價錢低至$298，（張浩維攝）

45週年優惠套票

為慶祝海洋公園45週年，由2022 年4 月21日至6月30日特別推出港人專享「見『字」有賞』優惠。如果你的身份證號碼（括弧內數字亦作計算）含有「45」相連號碼，可以低至5折購買海洋公園門票，如果身份證號碼含有「4」 或「5」號碼，則可以以8折購買門票。

海洋公園－45週年優惠套票

推廣期： 2022年4月14日至6月30日

優惠門票有效期： 2022年4月21日至6月30日

香港身份證號碼含有「45」相連號碼（括弧內數字亦作計算）

成人：港幣$180（送港幣$30購物電子現金券）

小童 (3-11歲)：港幣$108（送港幣$30購物電子現金券）

香港身份證號碼含有「4」或「5」號碼（括弧內數字亦作計算）

成人：港幣$288（送港幣$30購物電子現金券）

小童 (3-11歲)：港幣$173（送港幣$30購物電子現金券）

海洋公園為慶祝45週年，推出港人專享「見『字」有賞』優惠。（資料圖片）

以上優惠於海洋公園水上樂園同樣適用，2022年5月20日至6月30日期間香港居民如香港身份證號碼有「 45」兩個數字順序相連排列，即可專享門票半價優惠；有「 4」或「 5」字則可享門票八折優惠。成人門票$159起，小童就低至$112起；只是有其中一個數字的則享8折優惠，即成人門票$255起，小童門票$178起。

海洋公園水上樂園－45週年優惠套票

推廣期： 2022年5月14日至6月30日

優惠門票有效期： 2022年5月20日至6月30日

香港身份證號碼含有「45」相連號碼（括弧內數字亦作計算）

成人：港幣$159起

小童 (3-11歲)：港幣$112起

香港身份證號碼含有「4」或「5」號碼（括弧內數字亦作計算）

成人：港幣$255起

小童 (3-11歲)：港幣$178起

海洋公園水上樂園有45週年優惠及學生尊享優惠門票。（黃舒慧攝）

海洋公園水上樂園－學生尊享優惠門票

海洋公園水上樂園將於5月19日下午4時起推出學生尊享優惠門票，全日制學生只需出示有效證明文件，即可以震撼價港幣68元購買門票 ，於平日（除公眾假期下午2時後進場 ）。

學生尊享優惠門票

全日制學生：港幣$68

優惠期︰2022年5月14日至6月2日