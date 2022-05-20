網友實測一款滅蚊神器連小強都殺到　放呢個高度吸引蚊子自投羅網

每逢春夏季，不時的降雨加上合適的溫度，在五、六月是蚊子最多的時候。蚊子不但叮人後令人皮膚痕癢，更能傳播致命病毒，例如登革熱、日本腦炎、瘧疾、寨卡病毒等。為了守護家人健康，我們介紹4款滅蚊神器，更有網友實證呢款讓家中蚊子「屍橫遍野」。



紫光燈電蚊拍

傳統的電蚊拍相信大家也不陌生，不過其缺點是要自行追蹤蚊子擊殺，有時揮拍速度也未必追得上蚊子。而改良版的折疊式電蚊拍則加入了紫光燈的設計，平時可開著放置在一旁，利用昆蟲的趨光特性，達至防蚊的效果，當然必要時也可以拿在手上當普通電蚊拍使用。有網友曾放廚房紙在電蚊拍之下，可見「屍橫遍野」的效果，亦有網民指該產品也能吸引蒼蠅和小型曱甴，是居家良品，淘寶入手價約20元人民幣。

在一般情況下，符合生產標準的電蚊拍電流一般小於十毫安，因此即使小朋友觸碰到，也不會造成嚴重的影響，家長可在嬰幼兒被電蚊拍電到之後是觀察有沒有紅腫或皮膚破裂等皮外傷，若沒有異常的話，是不用擔心的。此產品亦有掛牆版，如擔心小朋友或寵物觸碰，可掛在家中較高的位置。

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捕蚊燈

捕蚊燈同樣是利用昆蟲的趨光特性運作，相比起電蚊拍的優點是更安全，不怕傷及小朋友，同時也更安靜，不會像電蚊拍一樣發出「啪啪」的擊殺聲。不過家長需要做多一步，便是定期更換捕蚊的黏紙。淘寶入手價約20元人民幣。

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風扇式滅蚊器

風扇式滅蚊器有用紫光燈或者放入蚊片散發氣味來吸引蚊子的做法，而原理都是把接近的蚊子吸入滅蚊器內擊殺。淘寶入手價約40元人民幣。

新型防蚊網

很多日本品牌也有推出的新型防蚊網，這種防蚊原理是把甲氧芐氟菊酯成分塗在紗窗中，當空氣流動時，網內的成分就會四散，造成滅蚊效果，有效期為30日，價錢也非常便宜，約80元就有交易。近日内地媒體CCTV《消費主張》進行了一個驅蚊產品實驗，證實此款產品的驅蚊效果亦相當明顯。

不過甲氧苄氟菊酯雖然對人體毒性較低，但實質上是一種藥劑、農藥，不建議長期在室內使用。

捕蚊器宜放高處 人體比燈光吸引

捕蚊器主要是以長波紫外線UVA來吸引蚊子或其他昆蟲，消委會早前進行了一項紫外線研究，結果顯示在多個產品樣本中，效能測試表現較好的捕蚊器，得出的紫外線量亦相對較其他樣本高。不過家長毋須太憂慮，只需按說明書指示把捕蚊器放在2至3米高或近天花板的位置，避免紫外線直射向人體，且不應長時間近距離接近捕蚊器。這樣，紫外線對人身體構成傷害的機會不大。

雖然捕蚊器可捕捉一些蚊子，但其實蚊的視覺不算銳利，主要靠二氧化碳、人體溫度及氣味來尋找覓食對象，故不是所有蚊子都會被捕蚊器的光吸引。當蚊處於捕蚊器與人兩者之間時，蚊飛向人的機會肯定比向捕蚊器高。因此萬全之策是做好環境控制，從源頭減少蚊子，或安裝蚊網。