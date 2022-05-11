白蟻｜網民天花板被食出「蟲洞」蟻路　專家籲勿自行以殺蟲劑處理

春夏季正是飛蟻的繁殖期，但當飛蟻入屋後就有可能脫翼化成白蟻，蠶食家中物品及木製傢俬等。日前有網民在社交平台分享照片，展示其天花板已被白蟻食出一條蟻路，情況甚為嚴重，不過有網民則估計白蟻源頭來自樓上住戶，即使事主找來專業人士滅蟲，也無法根治問題。滅蟲專家任永強認為，若在屋內發現白蟻，應盡快聯絡專業滅蟲公司處理，切勿嘗試自行以殺蟲劑清理，以免令白蟻侵蝕範圍擴散。



有網民日前在FB群組「家居裝修分享谷」發文，指天花板出現幾片淺黃色物體，她曾動手清理，但很快又再重新出現，「响（響）天花板，之前整走咗一撻，但响（響）隔離有嚟過，噚晚整走咗一撻，今朝响（響）原位又嚟過，仲要响（響）另外一邊牆整多咗一撻，而家就有三撻。」照片引起網民熱議，有人留言指應該是白蟻，建議事主盡快找滅蟲公司處理。

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亦有網民以過來人身份分享，稱家中天花板同樣曾受白蟻入侵，發現白蟻源頭來自樓上住戶，建議事主找對方一同處理。事主及後回覆網民，指除了天花板外，連鞋櫃也發現白蟻蹤跡，已諮詢滅蟲公司並轉由專業人士處理，「Send咗啲圖比滅蟲公司啦，佢哋話係白蟻呀🤦」、「老公問咗啦，要1年，食藥，每個月嚟睇情況」。

白蟻蛀食牆壁非罕見

滅蟲專家任永強表示，近日氣溫和暖及多雨，正是適合飛蟻繁殖的環境，而每年5月至7月更是飛蟻繁殖的高峰期。香港常見的白蟻為台灣乳白蟻及黑翅白蟻，牠們繁殖速度快，只需短短數個月已可築成成熟的蟻巢，即大約有逾10萬隻白蟻。牠們以有機物為主要食糧，會蛀食家中衣櫃、木製傢俬、牆壁等，為家居環境帶來破壞。

任永強表示，白蟻蛀食牆壁並非罕見，但多見於左右隔離單位之間的牆壁，因為樓上樓下分層的石屎結構相對較實淨，理論上較少空間讓白蟻蠶食。但當牆身油漆剝落或破裂時，令油漆與牆身結構分離，就有可能露出空間讓白蟻建築蟻路。

他續指，沒有眼睛的白蟻很怕光，因此喜歡躲在陰暗的角落中生長，若蟻路出現在肉眼可見的地方，代表內裡的有機物已被吃光，所以要向外發展，或是蟻路在擴充時遇上阻礙，所以被迫向外擴建另一條蟻路，而兩者同樣反映該蟻巢已建立出相當規模。

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切勿自行以殺蟲水處理

任永強指，若市民在家居環境內發現白蟻蹤跡，切勿自行以殺蟲水或煙霧彈處理，形容此舉是最危險的做法，「因為蟻路上的白蟻可能只佔總數的千分之一，噴灑殺蟲水即使能殺掉一小部分，但其餘的白蟻有可能四散，除了令白蟻影響的範圍擴散，牠們更有可能在另一位置築巢，到時就沒完沒了。」他建議受影響住戶要盡快找滅蟲公司處理，讓專業人士利用儀器偵測蟻巢位置，再徹底清除。

3招避免受白蟻侵害

另外，由於現時為飛蟻繁殖季節，任永強建議市民可在窗戶上加裝蚊紗，避免飛蟻入屋脫翼後成為白蟻。萬一有飛蟻入屋的話，由於繁殖蟻屬於趨光性，喜歡飛向光源處，他建議可在燈下放一盤水，飛蟻脫翼後就會掉進水中浸死。市民同時應保持家居環境乾爽，以免為白蟻製造合適的生存環境，亦可在地腳線及角落等陰暗位置噴灑殺蟲水。

滅蟲專家任永強（受訪者提供）