多區居民發現連日有多隻黑金龜入屋　專家籲勿亂殺：對人體無害

春夏季交接期，氣溫和暖且潮濕，適合昆蟲出沒及繁殖。近日不少屯門及慈雲山居民在家中多次發現一種體形略大、外殼黑色的昆蟲，牠會停留在窗框、衣物及枕頭邊等，與人類距離甚近，令不少家長擔憂。滅蟲專家認出這種昆蟲應為金龜，屬甲蟲一種，對人體無害，籲市民不需驚慌，若有擔憂則將牠移走即可。



多人在家中見蹤影

日前有網民在FB專頁「屯門友」投稿，指一週內四度在家中發現這種體形略大、外殼黑色、頭部有角的昆蟲，連大廈後樓梯也見其蹤影，遂問網民：「今個星期屋企出現左（咗）4次依隻蟲，後樓梯都有，手指公咁大隻，可唔可以幫我問下街坊係咩蟲？唔該晒。」多位網民留言回覆，指家中都有捉到這種昆蟲，估計牠應是金龜，「我屋企2日捉到」、「晚晚最少都有兩三隻」、「依幾晚加埋都捉左超過十隻，都係放返出窗」、「近排晚晚有，捉到就放返出窗外，捉唔到就由佢」。

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除屯門區外，有慈雲山慈正邨正德樓居民也在住所內捉到類似昆蟲，並在FB群組發文：「呢隻咩蟲黎，唔係曱甴，今日係（喺）屋企捉左（咗）2隻，呢隻岩岩（啱啱）跳/飛左（咗）落枕頭邊，諗住拎紙捉走佢轉頭肚已反。」事主稱以前從未見過這種昆蟲，「今次係第一次見，圖搜左（咗）話係五月甲蟲，唔知堅唔堅，定係上面朋友講嘅和味龍。」亦有居於同大廈網民留言，指家中同樣發現這種昆蟲，「我上個星期到今，已經捉左（咗）幾隻，每晚熄燈後飛出嚟，嚇到我個仔冇覺好瞓。」

本港常見甲蟲 每月4、5月為繁殖期

滅蟲專家任永強回覆記者查詢，表示這種昆蟲為本港常見的黑金龜，多生長於軟身泥土。每年4至6月為繁殖期，牠們會在每日傍晚時分開始出土活動，成蟲出土後會先交尾，後覓食。金龜每次可產大約60粒卵，卵期約為15至30日，幼蟲多於6月中開始孵化，蛹期約10多日，每隻金龜的平均壽命約為200多日至一年。

他續指，本港許多大型屋苑都有種植植物，或者鄰近山坡植被，加上金龜具有趨光性，所以牠們出土後或會誤飛進民居，但牠們一般交尾後就會飛返泥土，故不會寄居在民居，籲市民毋須過份擔心。

對人體無害 盡量避免滅殺

金龜多以泥土中的腐物為主要食糧，會侵食植物的根部和地下莖，因此會危害農作物，但對人類無害。任永強建議，若市民在家中發現金龜，可將牠放走，避免胡亂滅殺。