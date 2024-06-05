小一叩門攻略2024｜Portfolio勿犯禁忌 專家分析最佳版面分配

2024小一派位結果將於6月5至6日公布，不少家長擔心子女派位結果未如理想，也會在結果公布前夕為叩門做部署準備。兒童發展及升學專家Ken Sir指「最新的叩門形式?」、「應該要如何撰寫小朋友Portfoilo?」、「應該要叩幾間學校?」等等都是不少家長家經常查詢的問題，他將為大家一一解答。



升學及兒童發展專家Ken Sir指出由於每間學校叩門要求不盡相同，家長在準備叩門前要做好這個動作，他說:「大部分學校因為科技方便，會於公布統一派位結果之前一星期，陸續開始公布叩門收表日期和要求，家長們可以因應自己心儀的學校，先儲存Bookmark記在電腦，結果公布後可更有效率去翻查叩門要求。有些學校要求『111』，有部份學校要『2條1』，我們亦可因應這個條件決定向哪間學校叩門。」

叩門試模式

其次，Ken Sir指出由於叩門制度不受教育局限制，「叩門考什麼是由學校自行決定，所以近兩年同區的名校為例，既有簡單的筆試，亦都會有面見。我也鼓勵家長透過撰寫小朋友的Portfoilo，讓學校去睇到小朋友不同的一面。考試可以看到小朋友學術表現，但Portfoilo可以讓學校睇到小朋友平時私下的生活一面，所以我們鼓勵家長製作Portfoilo。」

Portfoilo必備元素

家長Portfoilo內容要具備什麼元素?Ken Sir建議家長考慮以下幾個方面說，「Portfoilo可以涉及學術以外、能夠讓學校知道你們家庭的教育觀、子女的成長、小朋友的優點與缺點、入學後究竟小朋友能夠為學校帶來什麼優勢。」

Portfoilo最佳頁數

家長在製作Portfoilo時，要注意內容可分為幾個版面，「第一個版面可以是小朋友簡履，有家長鍾意用小朋友畫作做封面，通常學校都沒有限制Portfoilo的頁數，但如果頁數或字數太多，加上學校未必會逐個逐個睇，或逐頁揭，所以我鼓勵大家頁數保持在4-6頁，除了小朋友畫作與自我介紹外外，亦都可以分享下小朋友在這幾年所學過的課外活動。」

Ken Sir指出很多有家長會問他：「我小朋友沒有拿過任何獎項，是否代表不做更好？」Ken Sir說:「其實我個人覺得不是，例如小朋友學游水，家長可以透過Portfoilo讓學校知道，為什麼你安排小朋友去學游水，因為透過你的演繹方式，帶出你是想培養小朋友的毅力，培養到小朋友不屈不撓的精神，這也能夠反映出你的選擇與學校的教育理念是否有共同之處，所以不一定因為小朋友沒有得獎紀錄記所以不寫出來。」

按圖即睇Ken Sir 7大Portfolio製作貼士:

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叩門位計算方式

每間學校的叩門位數目不同，有的10個、有的12個，Ken Sir即拆解當中的計算方法原來很簡單，「假設一間學校一級有四班，每班有25個人，即是該學校起碼有8個叩門位，因為是計一級學生的10%，25人的10%=2.5，但因為不會有半個位，所以是2個，再加上留級位，所以這間學校的叩門個有10-12個，能夠得悉叩門位數量，就能夠知道競爭優勢。」

叩門非愈多愈好

另外，最多家長會詢問到底要為小朋友叩幾多間學校才合理？Ken Sir說:「我認為這個不是由家長決定，這應該要視乎小朋友狀態；有的小朋友是愈戰愈勇，有的小朋友的而且確會愈來愈倒退，愈叩愈累，所以要視乎家長對小朋友的理解，要留意小朋友是否會出現考試疲勞，如果出現而你又選擇太多，對小朋友來說也存在一定危險。要記住入讀的學校只需要一間，所以如果你小朋友本身已經有一間不錯的打底，亦都有私立學校已經收，你只是想找一間更好的學校，你可以考慮多一至兩間叩門，但如果你手頭上什麼Offer都沒有，那就嘗試要考多幾間了。但記住，這取決小朋友當期時的狀態為優先考慮因素。」

面見家長部份

Ken Sir指出，叩門面試不單只考小朋友，也會考家長，「因為現在的官津學校好多時都會見家長，學校都想了解家長對於選擇這間學校的方式方向，所以家長必須要花時間去了解該學校的教學理念、教育觀，特別是現在香港很多學校會有一個五年、十年發展計劃，這些資料都會顯示在學校的網站內，家長是需要花時間去看看學校這個計劃，有助與學校面談時能夠表露出家長對學校的熱衷程度，我覺得這是非常重要。」

叩門前，家長可為孩子做好以下的訓練: