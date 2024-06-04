小一叩門｜言語治療師教簡單訓練 幫助小朋友增說話膽量及詞彙量

叩門面試技巧｜6月5至6日是小一統一派位結果公布日子，部份家長為子女尋覓心儀學校，都會選擇「叩門」爭取機會入讀。學校除了希望了解小朋友獨特才能之外，同時也會留意小朋友表達能力、對答技巧等等。育有二寶的言語治療師，就過來人身份提出面試建議，以及向各位爸媽分享居家訓練，讓大家把握時間訓練小朋友膽量及說話的信心。

本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley



活用日常生活環境 邀請小朋友多說話多發表

部份小朋友在家中說話很多，但在陌生環境下就沒有信心表達自己，甚至不敢說話，建議家長平日可以多帶小朋友參加各種活動讓小朋友接觸不同的陌生人，並製造機會與陌生人溝通，例如帶小朋友到快餐店時鼓勵他叫東西吃、在餐廳或超級市場向職員詢問問題等。另外，多讓小朋友參加朗誦、話劇、辯論等以說話表達自己的活動，也可以提昇小朋友說話的自信心及膽量。

句子遊戲及親子共讀有助孩子說出完整句子

家長可以與小朋友多玩說句子的遊戲，例如故事接龍、擴張句子等，也可以多與小朋友練習看圖說故事，過程中多鼓勵小朋友運用完整句子作表達。另外，建議家長多與小朋友進行親子閱讀，並於過程中示範以完整句子作表達。

未能表達完整句子源於詞彙量不足

家長可以從嬰幼兒期開始就和寶寶多互動，例如多玩親子遊戲及進行親子閱讀。此外，也可以多以不同類型的詞彙描述幼兒正在進行的事情，例如，當小朋在玩車時，家長可運用名詞 （如 車）、動詞 （如 揸車、上車）、形容詞 （如紅色、好快）、位置詞 （如 車裡面）等詞語作出描述，令小朋友多接觸不同類型的詞語。另外，建議家長可以多與小朋友玩詞彙遊戲 （如鬥講某類別或某特徵的詞彙、請小朋友說出和某詞語有關的詞彙 – 如雪糕、夏天、雲呢拿味），家長平日也可以按小朋友的程度以較高層次及多元化的詞彙覆述小朋友的說話 ，例如小朋友說 “我去海洋公園好開心！”，家長可以說 “啊，係呀你一定好興奮啦！”

以平常心面對面試 宜先增孩子說話先信心及溝通能力

不同的學校對收生都有不同的要求，但普遍學校都要求小朋友具有良好的中英文溝通能力、閱讀的興趣和能力、說話自信心和良好的學習態度等。

考小學雖然算是小朋友的人生大事之一，但能否獲取錄除了靠家長和小朋友的努力外，也實在需要一點點的運氣和緣份，雖知易行難，但希望各位爸爸媽媽也能以平常心面對孩子這個人生挑戰，並從過程中了解自己的小朋友更多，同時亦有所得著。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》