Happy School｜八鄉中心小學設大草地 不追進度、每星期有活動班

在疫情的衝擊下，外出玩樂也成為一件奢侈的事情，因此每當疫情稍有緩和，就不難看見各個公園和草地都人山人海。而一班就讀八鄉中心小學的學生不用等到放假，平日在校就有一個大草坪讓他們在課外活動，甚至小息時自由奔跑，校長黎婉姍笑言：「之前同學好誇張，個個都去碌草地，碌到個山丘都禿埋，最後要圍封畀草地休息下。」

攝影：蘇煒然



復課不追進度 疫情下同學已失去太多

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校長黎婉姍直言，在這代受疫情影響的學生，失去的已經太多，如果一復課便是把重點放在追趕學習進度上，他們的童年便少了很多快樂的畫面，而且教育不單是教育知識，而是令同學成為一個「好的人」，因此復課後每逢星期四，也會安排課外活動在上午進行。

八鄉中心小學的師生服飾安排也十分特別，並沒有夏、冬季之分，同學可依自己需要穿著長袖或短袖校服，甚至戴上草帽都可以。而運動校服也有數個款式供自由選擇，老師亦十分自由，不一定要恤衫、西褲，可以簡單穿著舒適、印有學校校徽的T恤和休閒褲。

百年校舍與大自然結合 發揮村校最大優勢

八鄉中心小學前身是由同益公立學校及石湖學校兩所歷史悠久的學校合併而成，至今已有百年歷史，校內更有少數保存完整的石滑梯，不過已不適用於遊玩，只能作為歷史建築讓同學觀賞。

校園在2017年中經賽馬會「正正得正」教育計劃與中大建築學院合作推行的工程，以圍繞naturalness（與大自然結合）和playfulness（好玩）作主題。最終，結合當時學生的想法，工程完成後，校園有一個大草地、小山坡、沙池、木棋場等注目設施，加上本身矮層平房式的校舍設計，師生每天可看著藍天白雲和大帽山環繞的美景上學，實是一種小確幸。由於校園與大自然密不可分，因此這裡的同學上學必備的反而不是書本，而是蚊怕水、蚊膏。

蚊膏

而學校到處都能發現一些不具名的藝術品或設施，校長直言不少藝術品都是商場的展品，不回收的話這些出色的作品也會前往堆填區，十分可惜，於是便拿回來點綴校園同時作教學之用。

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而其他不知名的設施有部分是故意的，例如大草地上有一個突出的半圓建築，其實沒有任何「正確玩法」，當初設計也沒有任何用途，不過這就是可貴之處，讓同學自行發揮想像力去遊玩，加上校方沒有風紀巡邏，大膽地容許學生「跑、跳、爬」的做法，換來學生快樂的校園生活。

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另類課外活動

由於八鄉中心小學的課外活動十分特別，有照顧校園三隻「主子」的愛貓組；有在校園內捕捉昆蟲作生態教學的愛蝴蝶組；照料附近野生松鼠的松鼠組，運動方面更有獨特的高爾夫球、芬蘭木棋等。不過由於名額有限，事前學校也發出通告，學生要寫上自己的課外活動「志願」，學校會視乎學生特質篩選，因此並非所有人都能入到「第一志願」。

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愛貓組的同學需要照顧校內三名「主子」的日常，目前主要負責的同學都是六年級女同學，校長更透露她們平日都沒有做家務的習慣，但是在校內卻十分盡責，「鏟屎」、餵糧、清洗都親力親為。

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八鄉中心小學的校蝶是金斑蝶，因此校內多個角落都種植了金斑蝶最愛的蓮生桂子花，愛蝴蝶組平日會去研究金斑蝶外，也會在校園範圍內自由捕捉其他昆蟲作觀察與學習用途，然後放生。校長笑言有點像「真實版的捉精靈」，採訪當日有同學捉到未能展開雙翼金斑蝶，老師即時解釋是因為破蛹時，該金斑蝶未能擠壓體液送到翅膀，令羽化過程失敗。

八鄉中心小學的大草地設有一個符合正規芬蘭木棋比賽尺寸的場地，而老師亦有芬蘭木棋導師資格，這項新興運動十分受同學歡迎，玩法簡單同時也需要合作。

按圖即睇八鄉中心小學其他另類課外活動

