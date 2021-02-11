Happy School｜用3年實踐成長型正向學校　鳳溪琛小：大腦可訓練

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-11 12:21

看到困難的題目被同學輕易解開時，很多人都會萌生：「我唔夠聰明」、「我腦袋唔夠人哋好」的想法，但原來「大腦能像肌肉可訓練」？鳳溪廖潤琛紀念小學和賽馬會慈善信託基金及香港中文大學合作「賽馬會『正正得正』教育計劃」，用3年時間用心營造正向校園，讓學生不再覺得「我天生就做唔到」，而是「我未做到」。 攝影：王淑君、部分由學校提供

謝盛業校長。

想學生的思維和心態都變得正面，校長謝盛業從多方面著手，包括家長。「每年家長會，我同家長講你哋最關心嘅唔係小朋友默書幾分，而係隔離同學幾分。阿仔考90分，人哋考98分，照鬧；阿仔考30分，人哋考25分，冇事。」謝校長幽默地說。學生在成長和學習的過程之中，必定有困難和挫折，家長和教師對他們的說話得宜，也能成為他們進步的動力。

謝校長認為，「Happy School」不是表面上的快樂，也不是沒有功課和考試，而是學生在學習之中得到樂趣和滿足感。家長對小朋友的成績，「可以欣賞佢今次進步咗，檢討佢做咗咩努力而得到進步，再問佢有咩可以幫佢，等佢下次再進步」，逐步令小朋友不只和別人比較，而是知道身邊人欣賞自己的付出，以及付出有所回報。

考到95分唔係終點，學生揾啱方法、搵啱師傳，自然就學得好！人生總有挫折係預計唔到，我哋希望學生遇挫不折、遇錯不悲。 謝盛業校長

將正向教育融入課堂

當然，學生是學習的主角，除了家長和教師，學校也致力把正向思維融入校園和課程之中。小一學生都會參加「大腦工作坊」，了解自己的大腦是能夠鍛鍊，也明白每個人的成長步伐也不一樣，「每個學生都可以在自己的台階上進步」，而不用每每和他人比拼和競爭。

謝校長和教師團隊也嘗試把「正向教育」內容配合常規課程，率先在數學科和常識科試行。教師設計了很多鼓勵學生動手的課堂活動，挑戰自己、訓練大腦，但他們在活動中難免經歷失敗，教師喜見學生並沒有因為失敗而放棄，反而檢討自己，更表現自己下次會做得到、總有一天做得到。

在常規課堂之中取得平衡之後，教師們又想把「正向思維」進一步推展到校園，包括早會設計一些較多互動的打招呼方式、午飯時唱感恩歌、舉行Secret Angel活動、設立安靜時間，以及節日的主題式活動等等。「我哋以往都走關愛校園嘅路向，但正向教育的理念是更長遠的，在於認識自己、維持良好人際關係、擁抱成就感、全程投入。明顯看到學生的創意和學習效率都增加了。」

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教師曾嚐失敗的教學方法

學校在3年之中提出了很大的轉變方向，不少的建議也獲得正面的效果，但原來教師也曾經歷失敗。「有老師提出用三色筆改簿，唔用紅筆，可能用橙色代表鼓勵說話、綠色代表要留意的地方等等。我試過跟，但我好亂，呢個我就算喇。」副校長陳守芳笑說。她又感謝校長提供很大的空間讓團隊自由發揮，教師之間也充滿正能量。

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而近日，學校在賽馬會和香港中文大學的支持下，把學校的多用途活動室改建，加入更多學生互動的元素。「我哋先收集唔同班級嘅意見，知道佢哋希望有梳化可以休息吓、想有地方一齊畫畫，我哋就利用埋走廊嘅空間，加上中大設計嘅桌椅組合，希望學生返嚟會覺得驚喜。」謝校長說。

活動室的空間雖然沒有變大，但巧妙地運用了玻璃的間隔設計，把走廊的空間也納入了活動的範圍，即使走在走廊也能和室內的人互動。而且，在走廊的空間加上了展示板，可以介紹圖書，也能展示畫作；活動的桌椅和小梳化也能滿足同學的需要。

「賽馬會『正正得正』教育計劃」未來將推出正向教育網上課程，中小學老師可免費參加。

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