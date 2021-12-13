Happy School｜邨校免費「蒙特梭利」教學　校長：學生更自主學習

「一般認知，蒙特梭利教學法係畀錢嘅學校先有。」協康會上海總會青苗幼稚園位於葵芳邨，於2019年投入服務。雖然是「屋邨學校」，但仍闢出校園一角、花費百萬元購買蒙特梭利的教具，把這個「貴族教學法」帶給基層的小朋友。校長吳莆鳳強調，蒙特梭利教學法重視平等和融合，也能好好訓練小朋友的專注力，校內的學生比起玩具，更喜歡蒙特梭利的教具，令她和教師團隊都感到十分驚訝和高興。

攝影：鄭子峰



和一般的「邨校」一樣，協康會上海總會青苗幼稚園的校園不算很大，但能看出教師團隊盡力劃分不同的區域給學生學習和玩耍。除了課室，還有攀石牆、小小的行車道，甚至有一個蒙特梭利教具的空間，一盤又一盤木製教具整齊又清晰。

+ 2

校長吳莆鳳把蒙特梭利教學法引入學校，因這種教學法更著重小朋友自主探索，有別於傳統的「填鴨式」教育，擺脫死記硬背。蒙特梭利設有專用教具，全套450個「寶盒」，主要分為六個學習區：智能啟發、數理演繹、組合思考、生活技能、語文表逹、美感創造。

吳校長舉例說，以前教數字1至10，都需要小朋友死記。而蒙特梭利則有1至10的數棒，紅、藍分隔，不但帶給小朋友視覺上的刺激，也能動手數數和觸碰，老師也會教他們把數棒順序砌成一個迷宮，最後慢慢自己走出來。過程中，如果學生發現數棒的位置不對，或無法砌成老師示範的迷宮，便知道出錯了，需要重新修正。吳校長指這個正正是「探索」的過程，學生自行發現問題再動手尋找答案，不用依賴老師糾正。

🔼🔼🔼🔼返學都可以好開心！呢間小學就容讓小朋友大大發揮創意🧠🧠：小學周年校慶參考迪士尼大搞巡遊 同學親自設計及DIY主題花車🔼🔼🔼🔼

而蒙特梭利的教具並不只一種玩法，學生由K1至K3都在利用整套教具，隨著學習內容逐漸深化，教具的玩法也會有所變化，帶給學生新的概念。學習時，學生以小組形式觀察老師示範，再嘗試動手完成，過程十分專注和安靜，同學也會耐心等待和觀察同伴的做法。「學生會視之為一個工作，完成咗係好有成功感同滿足感！」吳校長又說，在課室之中均有擺放玩具和教具，「我哋好驚訝小朋友都想玩教具多過玩具，有時又主動觀察老師點教其他同學，而且佢哋玩嘅時候都好專注！」

+ 3

吳校長亦透露，教具很多都需要小朋友親手拼砌，尺寸和質量都需要很高的質素，故只能向專門店訂製，整套教具價值不菲。而且，校內並非每位老師都曾接觸蒙特梭利，不過教師們看到小朋友對學習的熱情，他們也樂於學習和接受培訓。

校園設計用心 增加學生歸屬感

學校重視學生的學習體驗，在公共空間設有攀石牆，亦有按學習主題設計的教具，而在課室更設有光影設備，讓學生在學習時更添樂趣。

+ 16

吳校長又指，校園主要以學生的圖工作品作裝飾，又特意加上他們的樣子在旁邊。「學生之前放學會拉住爸爸媽媽入學校，指畀佢哋睇，好鍾意有自己個樣。」她又分享，在疫情時學校停課，有家長指學生因太想念老師而哭，最後只好印出老師的照片「望梅止渴」。吳校長一方面覺得哭笑不得，一方面又感恩學生如此喜愛上學。

隨著疫情緩和，學校早前亦安排了學生外出考察活動，親身乘搭港九的交通工具，包括港鐵、渡海小輪和電車等。有學生是首次乘坐中環的摩天輪，都表現得十分興奮。吳校長希望今年能舉辦更多元化的教學活動，讓學生的校園生活更豐富和愉快。

🔼🔼🔼🔼邨校未必有好多資源，但一樣創意無限，係學生嘅好榜樣：屯門小學DIY聖誕樹被嘲最窮設計 校長：意念基於一個傷心故事🔼🔼🔼🔼