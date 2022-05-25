親子酒店Daycation新玩法！海景房一家四口人均$145玩盡5星級設施

在不能出國旅遊的日子，到酒店Staycation已經是大家長假熱門活動之一，但原來近來又多一個酒店新玩法，叫Daycation（日間住宿），照樣可以Check in放低行李，照樣可以享受酒店設施，對睡不慣「生埗床」，不想勞師動眾執行李、又或者只有一日假期的家庭來說，絕對適合這種既彈性入住兼享酒店設施的新玩法。

攝影：羅國輝



不知道有沒有家長試過帶小朋友到酒店Staycation，但小朋友整晚哭鬧扭計，令全家人徹夜難眠，更有媽媽因此要漏夜call車歸家。其實美國科學家研究指出，負責當夜班的左腦在陌生的環境會保持警醒狀態，難以入睡是與人類古老的求生本能有關。對於不想在酒店過夜，但又想享受酒店的玩樂設施的人，今次介紹的Daycation（日間住宿）就非常適合。

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父親節必玩節目

近日有專提供本地Daycation酒店服務的預訂平台Dayuse，專門提供日間住宿體驗，讓住客於早上6時至晚上11時之間自由選擇入住時間，並提供一站式服務，非常適合生活在交通方便的香港家庭，在白天時段彈性入住酒店客房兼享用酒店設施，特別是帶住小朋友，下午玩到累時，在酒店房小睡充電一下，睡來再玩下半場，享受Daycation的樂趣。

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在預訂平台裡除了可選攝國際知名的酒店品牌，也有特色的精品酒店，而作為家長當然以親子配套多元化的酒店為首選，愈多適合兒童玩耍的設施就愈吸引。今次介紹香港黃金海岸酒店，臨近黃金泳灘，是香港少有的海濱渡假酒店，十分適合一家人趁假日休憩。酒店內大部分客房均可遠眺泳灘景色，除一般海景客房外，亦設有多種親子主題客房，如公主、太空、恐龍、海盜、森林及露營主題等，滿足小朋友豐富的想像力，Daycation也可以很精彩。

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親子界人氣酒店



另外，酒店亦有戶外迷你高爾夫球場，特設9個獨特的球洞設計，包括障礙物及高速斜台等挑戰，6歲或以上小朋友即可以玩。室內活動方面，親子界最具人氣的必數「鯊魚冒險島」遊樂場，活潑好動的小朋友可挑戰室內攀牆，和配備小型吊橋、舷窗和攀爬設施的海盜船，而較文靜的小朋友也可在海盜作主題的手工藝閣內製作小手作。

$145入住5星級酒店

以一4人家庭為例，在Dayuse訂購香港黃金海岸酒店，最平價格為$580，可入住時間為6小時，人均收費$145(按一家4口計算) ，可選之入住時間分早上6時至12時或中午12時至黃昏6時，包35 m²雙人海景房，1張雙人床或2張單人床，如果想享有6小時免費泊車及6罐不含酒精飲品，價格為$660，人均收費$165(按一家4口計算)。

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只要Check-in後，即可按酒店不同活動時間表預約住客免費項目，必玩當然是有滑水梯的游泳池、小朋友最喜歡的黃金水動樂園、至 Kids 遊樂園、沙池、雅達利乒乓(Atari Pong)等等。

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另外，大家亦可以住客身分，以優惠價格參與酒店內各項活動，必玩的有鯊魚冒險島、兩卡長的無軌小火車、奇趣高爾夫陶藝、烘焙教室、兒童電動駕駛區、戶外迷你保齡、兒童扭扭車及三輪腳踏車、黃金海岸飛天鋼索等。

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以上內容僅供參考，詳情以相關網站或酒店安排為準。



黃金海岸酒店

地址： 掃管笏青山公路-青山灣段1號Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1 號



Daycation訂購平台: dayuse.com