賞你住5.24起預約｜4間親子酒店有份　消費收據加優惠碼減$500

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，合資格市民可由5月24日起，預訂有參加計劃的約100間酒店，享受500港元本地酒店住宿折扣。今次參加計劃的酒店中，不少都是適合一家人入住及遊玩的酒店，如香港黃金海岸酒店、香港迪士尼樂園酒店及挪亞方舟度假酒店，家長想趁暑假同小朋友盡情享樂，就要快啲預約喇！



年滿18歲的香港永久居民只要於2022年5月6日後，在合資格香港實體零售及／或實體餐飲商戶消費滿港幣$800並儲起收據，就可由5月24日上午11時起，於有份參與新一輪「賞你住」計劃的酒店，預訂任何淨價滿港幣$500或以上（連加一服務費）的過夜住宿計劃（最多連續兩晚）。市民預訂時需以推廣碼「HKstay」預訂，並需提交收據副本，個別參與酒店或會於預訂時要求參加者提供信用卡資料作保證金，經酒店確認預訂後即可享用「賞你住」港幣$500住宿折扣優惠。每次預訂酒店只可使用一次折扣優惠，每次優惠最多使用兩張機印收據，名額有限、先到先得。

酒店住宿期間為於2022年5月24日至7月19日，市民需於7月17日或之前入住。市民登記入住酒店時需提交已獲核實的消費收據正本，以及根據疫苗通行證措施，出示針卡或豁免證明書。港幣$500住宿折扣優惠將自動於酒店賬單中扣除。

按圖即睇參與酒店名單：



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今輪參與「賞你住」計劃的酒店約有100間，當中不少都是適合一家大小入住及遊玩的酒店，有興趣的家長不妨趁假期帶子女享受親子時光。

香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店面臨黃金泳灘，是香港少有的海濱渡假酒店，十分適合一家人趁假日休憩。酒店內大部分客房均可遠眺泳灘景色，除一般海景客房外，亦設有多種親子主題客房，如公主、太空、恐龍、海盜、森林及露營主題等，滿足小朋友豐富的想像力。

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酒店亦有戶外迷你高爾夫球場，特設9個獨特的球洞設計，包括障礙物及高速斜台等挑戰，6歲或以上小朋友都可一起暢玩。室內活動方面，酒店內也有「鯊魚冒險島」遊樂場，活潑好動的小朋友可挑戰室內攀牆，和配備小型吊橋、舷窗和攀爬設施的海盜船，而較文靜的小朋友也可在海盜作主題的手工藝閣內製作小手作。

酒店由即日起至6月30日亦出陶藝及烘焙住宿計劃，家長可與小朋友一同向導師學習製作美味糕點或捏製精緻陶藝作品。

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香港迪士尼樂園酒店

相信最令一眾家長為之心動的，就是香港迪士尼樂園度假區酒店旗下的香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店。香港迪士尼樂園酒店採用維多利亞風格，內設不同公主主題房間，更有「魔法化妝廳」，各位小女孩可穿戴不同造型的迪士尼公主禮服及飾物，搖身一變成為小公主！

酒店一樓另有專為2至12歲兒童而設的「童話天地」，小朋友除可以在分別以海盜、城堡、森林和劇場為主題的遊戲區中遊玩，還可參加各種趣味活動和小遊戲，動手製作小手工，亦可在小型劇院中觀看經典迪士尼動畫，及參加迪士尼故事時間，由演藝人員細說迪士尼故事。酒店室外範圍也有一個以米奇為設計靈感的經典英式花園迷宮，以及戶外遊樂場，讓好動的小朋友盡情放電。

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迪士尼探索家度假酒店

迪士尼探索家度假酒店為園區內最新的酒店，裝潢設計充滿亞洲、大洋洲、南美洲及非洲等熱帶地區特色，酒店房間亦極富古樸風情與異國情調，讓小朋友一嘗當探險家的樂趣。酒店花園亦種植近700個不同品種的植物，展示過千件來自世界各地的工藝品及珍藏，家長可與小朋友跟隨酒店推介的特色路線，親親大自然！

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挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟度假酒店位於馬灣，遠離市區煩囂，附近有大自然公園，一家人可騎單車發掘馬灣的小島風景。酒店由即日起至7月31日，更推出5大主題特色套房，包括恐龍歷險世界、叢林動物派對、啤啤熊英倫遊、消防小英雄及宇宙漫遊記，一家大小除可享受一晚主題套房住宿，及免費享用早餐及晚餐之外，還可體驗「啤啤熊之友製作室」或「飛凡小機師訓練營」工作坊，或其他酒店大堂遊樂設施。家長如有興趣，也可以優惠價換購香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票，與子女過一個充實好玩的假期。

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詳情可細閱「賞你住」網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/