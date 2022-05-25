迪士尼樂園煙花匯演闊別4年回歸！於新城堡開展《星夢光影之旅》

香港迪士尼樂園於自2018年元旦晚上，在昔日睡公主城堡進行最後一次煙花匯演後，已相隔逾4年未再在城堡舉辦煙花匯演。隨著新「奇妙夢想城堡」開幕，香港迪士尼樂園日前宣布將於6月推出全新《迪士尼星夢光影之旅》，於揭幕後首2個月、每星期將演出4至5場配合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，以及近40個迪士尼及彼思角色的故事及樂章，再度交織出如夢似幻的魔法之旅。



《迪士尼星夢光影之旅》匯演將讓大家親歷近40個迪士尼及彼思經典故事中難忘的片段，與大約 150位迪士尼朋友聯繫一起。匯演共分7個章節，包括人生6個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成，過程期間將有20首迪士尼歌曲，以及一首原創歌曲「LOVE THE MEMORY」。

《迪士尼星夢光影之旅》匯演以水幕投影、精心設計的燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果展現迪士尼角色的故事。

賓客會穿梭6個人生的重要章節中，見證包括《泰山》中的卡娜與小泰山、《小飛象》的嬰兒大寶、《玩轉腦朋友》中的韋莉、《魔海奇緣》的慕安娜、《優獸大都會》的朱迪、《沖天救兵》的小飛和卡叔等等角色的故事，配合城堡上令人歎為觀止、色彩奪目的投影、故事主題構思的水幕投影、精心設計的燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果等，匯聚成一幕幕震撼人心的景象，入園記得要留意演出場次等最新資訊，不要錯過！