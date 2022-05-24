5月新片｜重現30年前動畫《救難小英雄》　必睇波士BB系列新作

最近Disney+ 推出新原創電影《救難小英雄》，以迪士尼人氣角色鋼牙與大鼻作主角，重現30年前的故事，並以真人動作結合電腦動畫，絕對是小朋友必看的電影！除此以下，Netflix在5月都新推出波士BB最新的卡通劇集《波士BB：回到BB 床》，延續《波士BB：2細祖》的故事，小粉絲一定要追看！



《救難小英雄》

而人氣角色鋼牙與大鼻位主角的原創電影《救難小英雄》(電影版) (Chip 'n Dale: Rescue Rangers) 於5月20日在Disney+獨家上線！在電影中鋼牙與大鼻已於現代洛杉磯與人類共同生活，各自過著安穩的人生。自30年前大受歡迎的電視劇後，鋼牙已定居郊區，並成為一位保險推銷員；大鼻則持續在一些小舞台上演出，希望有朝一日能夠重返輝煌歲月。然而，一位前演員拍擋突然神秘失蹤，鋼牙與大鼻決定修復他們的友誼，並重拾他們的「救難小英雄」偵探角色，拯救他們的朋友。

鋼牙與大鼻（Chip 'n Dale）於1943年《布魯托》(Pluto) 首次現身，而由他們擔任主角的動畫《小松鼠歷險記》(Chip 'n Dale: Rescue Rangers ) 就於1989年推出，二人共同經營一間幫助動物們解決疑難雜症的偵探所，並成為大小朋友心目中的最佳冒險拍檔。這對花栗鼠雙胞胎兄弟，今次睽違30年重返大銀幕，於《救難小英雄》(電影版)再以「一醒一傻」的配搭，為求繼續帶給觀眾滿滿歡笑與驚喜，情懷滿分！如果在30年前已經看過電視劇的爸爸媽媽，這次更可以與小朋友一同收看這套合家歡動畫電影，重拾童真。

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《波士BB：回到BB 床》

《波士BB：回到BB 床》5月19日已在Netflix 上線，故事延續《波士BB：2細祖》的故事，講述長大成人的泰德·天普頓 (Theodore Templeton)被誣陷犯下企業犯罪後，不得不當回寶貝老闆，假扮成老哥提姆 (Tim) 的小孩，跟他住在一起。姪女分別是學霸Tabitha 和寶貝企業 員工Tina。寶貝老闆與Tina聯手率領新的外勤小組，奮力衝高寶寶的愛，並拼命防堵不給抱抱團 ，不讓這群新冒出來的死對頭摧毀寶貝企業。