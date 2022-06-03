婆媳｜奶奶主動包糉分享給親家 新抱大感動 最後才知中了圈套
撰文：聯合新聞網
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端午節即將來臨，許多民眾紛紛網購糉子，或是預購名店準備度過佳節，最近有一名媳婦得知，奶奶要將親手包的糉子分給娘家，讓她十分開心，以為自己遇到了「天使奶奶」，沒想到奶奶事後說「一顆糉子收100（台幣）」，讓她崩潰喊「原來一切都是我自作多情」。
日前有位媳婦在「匿名公社」發文，指出上星期奶奶打電話來，告訴她「我要來包糉子，妳娘家要幾顆？媽媽喜歡吃北部還南部糉？愛吃甚麼料？妳剛嫁來，不知道我的糉子有名的好吃齁？」
奶奶的廚藝手勢，原來不是免費（按圖了解）：
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當時事主很開心，認為自己嫁對人了，覺得老公對她好，沒想到奶奶也這麼關心她的娘家，讓事主下定決心「以後一定要加倍對奶奶好，把她當成自己的親媽」。
等到奶奶包好糉子，打給事主才說「糉子包好了找時間來拿，妳媽愛吃的這種不好包，我用料都很好，不是隨便青菜弄的，光是挑選糉葉、用整顆鹹蛋等等，用料不輸外面，成本真的太高，一顆算妳媽媽100就好，我包了20顆剛好2000，很便宜喔！好吃我再多包，記得回來拿」，事主聽完無奈表示「原來一切是我自作多情」。
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對此，網友回應：
．「這奶奶也太扯了」
．「這種當然是請先生付錢啦！」
．「1顆100，真的傻爆眼，叫他兒子出錢吧」
．「一顆100，是有包多高級的料？」
．「我會跟奶奶說『妳吃就好，我媽已經自己買外面一顆45元的20顆了』」
．「錢不是重點，重點就是事後要錢，一開始明講明賣，大家都沒話說，不是假裝有心，再來出高價，這不是2000多少的問題，吃相的問題」
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