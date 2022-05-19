婆媳｜奶奶不肯開冷氣、風扇　孩子熱到軟癱癱　原因叫家嫂大爆炸

春夏時節經常出現30度以上高溫，酷暑容易導致脫水或中暑等病症。有網友抱怨，她的奶奶連大熱天也不願意開冷氣、電風扇，造成她的小孩熱到癱軟在梳化上，提醒奶奶以後還換來一句「我不會熱啊，又沒這麼嚴重！」讓她氣到怒嗆奶奶「我們就一起等小孩熱死再送醫院吧」。



有網友在爆料公社發文表示，她與奶奶教育理念不同，奶奶喜歡干涉她教育小孩的方式。由於奶奶不喜歡吹電扇或冷氣，某次她進家門發現小孩熱到癱軟在梳化上，體溫也很高，詢問奶奶後只換來一句「我不會熱啊！沒關係，又沒這麼嚴重！」

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該網友表示，她氣到告訴奶奶「我要緊的不是你。是我的小孩！」奶奶又回答「可是開冷氣浪費錢，電風扇我會冷耶！」她則回嗆「我在乎的是小孩的命，不是在乎你會不會冷，不開這些也可以啊！我們就一起等小孩熱死再送醫院吧！」

該網友也抱怨，奶奶平常奇怪行為不少，例如洗碗不用洗碗精，每次打開洗碗櫃一摸，就會發現碗盤都油油的，甚至有的還有菜渣卡在上面，奶奶連煮飯都不開抽油煙機，導致整個廚房櫃子都油油膩膩，還是堅持自己下廚。

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其他網友則留言︰

·「真的要等到撕破臉出事才處理來不及了」

·「建議孩子不要給她帶，更年期過後的老先生老太太確實會怕冷，每次回爸媽家我也熱死了，老爸老媽怕冷不給開電扇，所以我家兄弟小孩都自己顧沒讓小孩跟爸媽住」

·「這奶奶太離譜了啦」



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