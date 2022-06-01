寵老婆令家庭和諧更是長壽良方？以色列研究：婚姻不美滿恐致短命

閃婚、閃離、外遇成為近年熱門話題，而研究更指出，當婚姻陷入絕望與失敗時，竟可能成為男性比預期年齡更早死亡的主因之一！



婚姻不美滿恐致「男人短命」，看來寵老婆刻不容緩啊！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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以色列研究：婚姻不幸福，是男性早死關鍵之一

以色列研究指出，持續30多年的追蹤與分析，並以超過1萬名40多歲以色列男性作為數據，透過定期了解其健康與生活習慣，以及密切關注其罹病、死亡和壽命的關係，並邀請每位男性依「非常成功」至「非常不成功」的狀態，回覆對於自身婚姻狀況的滿意度，而根據數據顯示：自認為婚姻不成功的男性中，死於中風的人數，高於婚姻成功的男性69％，可能原因歸咎於心理壓力及老年時缺乏陪伴。

婚姻不幸福男性死亡率足足高出19％：相當於因吸菸而死亡

此外，這項以色列研究也指出，除了如糖尿病與體重過高等基本因素之外，婚姻不幸福的男性因任何原因死亡的機率，比婚姻幸福的男性，足足高出了19％，而這數據，甚至相當於吸菸者和久坐等不良生活方式的統計數據！

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Shachar Lev-Ari博士：婚姻不睦提高死亡風險，尤以50歲以下男性風險更高

參與研究的Shachar Lev-Ari博士也分析：「50歲以下的男性中，婚姻不美滿會提高死亡的風險；而年紀愈大，影響的差異則愈小，也許是由於伴侶隨著生活時間的推移，以及在人生經歷上有了心態調整。」

Shachar Lev-Ari博士強調，研究結果與其他科學實證數據一致，良好的伴侶或婚姻關係，確實是長壽與否的關鍵之一。婚姻間長期的爭端與難堪，會進而引發生理、心理疾病，千萬不可無視！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】