賞你食｜ 6.2起逢周四搶半價餐飲現金券　海洋公園內7間餐廳用得

旅發局繼早前推出「賞你遊」、「賞你住」後，今次再推出「賞你食」計劃。在6月2日起連續6個星期四早上開始，可以在網上搶半價餐飲現金券，當中不少餐廳都適合一家人去，尤其海洋公園內7間餐廳都用得，大家記得準時去搶啦！



旅發局推出「賞你食」計劃,由2022年6月2日起，連續六個星期四於上午10:00起，市民可以半價購買以「優質旅遊服務」計劃認可餐館的現金券，現金券共兩款，價值分別為港幣$200及港幣$400，每人只限購買港幣$200及港幣$400現金券各一套。現金券一共有20,000個，先到先得，售完即止。

按此進入「賞你食」網站

旅發局推出「賞你食」計劃。

今次「優質旅遊服務」計劃認可餐館有不少餐廳都適合一家人去，例如有海洋公園園内7間餐廳包括水都餅店、熊貓薈、爐炭燒、海龍王餐廳、嵐灣茶座、灣景餐廳和冰極餐廳。

另外，優惠名單亦包括香港麗豪酒店自助餐、富豪香港酒店自助餐、牛角、牛涮鍋等等，適合一家大細的家庭式餐廳，萬勿錯過！

+ 10

由於今次計劃的合作伙伴為OpenRice，故有意購買現金券的人士，首先要登記OpenRice帳戶，並要以包括VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay等方法支付。相關現金券需於2022年8月10日或之前使用。

「賞你食」現金券購買流程

1. 選擇現金劵種類（港幣200元或400 元）

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入 / 登記OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款（包括VISA、Mastercard、美國運通、

銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay）

5. 於2022 年8 月10 日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現

金劵QR 碼（每次交易最多使用一套現金券）