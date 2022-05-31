端午節游水好去處｜23個泳灘水質一級　屯門一泳灘水質全港最差

端午節傳統習俗，家長會帶小朋友游「龍舟水」，近日天氣炎熱，泳灘自然是一家大細的消暑好去處！小朋友去泳灘玩樂，家長宜多留意水質，如泳灘被環境保護署評定為「極差」的話，便很容易令小朋友引發輕微皮膚及腸胃病，過去每千名泳客感染個案約大於15宗。



23泳灘被評為一級 屯門青山灣泳灘水質最差

在目前對外開放的39個泳灘之中，有23個被環境保護署評為「一級泳灘」，大多集中在離島及西貢區。根據屯門青山灣泳灘最新的樣本細菌含量結果，目前該泳灘的評級為第四級的「極差」，有意去屯門區沙灘的家長不妨有小朋友轉去鄰近的舊咖啡灣泳灘，該泳灘是屯門區目前惟一水質評定為「良好」的泳灘。

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沙灘只在岸邊玩亦可能被浪捲走

近日兒童會所泳池遇溺意外引起全城關注，而父母帶小朋友到有救生員當值的泳灘遊玩時，也切勿掉以輕心。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮認為，在沙灘游玩的人士除了注意水的高度，也要留意海膽、水母等生物導致的意外，同時沙灘人數較多，家長更應小心照顧好子女。胡啟榮分享過往工作經驗，指很多家長認為小朋友在岸邊玩水很安全，誰不知一艘快艇經過，製造出的大浪瞬間把在岸邊玩耍的小朋友捲出大海，也遇過有例子是因大浪把小朋友的水泡弄反造成意外，因此最安全的做法就是家長要時刻照顧自己的子女。

小朋友只在岸邊遊玩也要小心看管。（資料圖片）