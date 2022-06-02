治療師怒罵女童事件│特殊教育老師指對管教無幫助　家長勿犯大忌

近日網上流傳一短約3歲的女童在成長發展中心進行行為治療時，被喝罵、獨留房間的短片，引起大家廣泛討論，更有家長認為小朋友在兩歲後可能開始出現叛逆期「Trouble two」行為，是讓人束手無策，或需要專家協助教育，甚至治療。教育學碩士及特殊教育老師唐儷寧特別為大家提供4個技巧，以應付當家長親身面對小朋友的不恰當行為時的處理方法，她提醒家長有一件事千萬不要做。



有家長認為小朋友踏入兩歲反叛期（Trouble Two）時，就變成了天使與魔鬼的化身，由於2歲左右的小朋友開始有個人意見，識得「SAY NO」說不，令不少家長束手無策。但原來此時亦是孩子的語言黃金學習期，對成長是非常重要的階段。就近日有行為治療師喝罵年僅兩歲小女孩的片段，教育學碩士及特殊教育老師唐儷寧回覆記者查詢時表示心寒。

她說：「以三歲或以下的孩子為例，這個階段的兒童，對成人的說話往往只有一知半解，於是他們會不斷試探成人的說話及反應，藉此了解大家的想法，有些甚至懂得挑戰成人的底線，以獲得更多主導權。」

建立完整管教規條

唐儷寧姑娘會提出四個家長留意的要點，讓大家參考。「當面對小朋友的不恰當行為，家長必須堅守底線，及早為兒童建立一套完整的管教規條，讓他們知道父母的期許是什麼，例如守時、有禮、尊重父母及師長等，灌輸他們正確的價值觀，教導他們成為一個人見人愛的好孩子。」

喝罵是毫無幫助

另一個考起家長的是小朋友失控哭鬧，唐儷寧姑娘建議說：「當家長面對小朋友無理的哭鬧，或者未知道小朋友哭鬧原因之前，更加要自己保持冷靜，若大人忍不住喝罵小孩，只為滿足一瞬間情緒宣洩，在管教上卻毫無幫助，因為小孩不單學不到應有行為，更會讓他們誤以為吵鬧是處理事情的正確做法。我們不妨改以傾談代替喝罵，更可以讓兒童欣然接受。記住成人正確的處事態度，才是他們最佳的學習楷模。」

育兒禁忌

而不少家長在面對孩子的要求時，經常說不，但唐儷寧姑娘建議家長不要這樣說，「請不要說『不』，改以『請你……』等簡而清的指令。想改變小朋友不當的行為，如希望他們『不要亂動』，變成說『請你好好安坐』；忌在指令上用『不好』或『不要』。此年齡層的小朋友的語言理解能力有限，成人需要給予清晰的指示。」

適時鼓勵與讚賞

最後，唐姑娘建議家長要適時給予鼓勵與讚賞，多欣賞小朋友的每一個小進步，每個改善的小腳步，將會成就他們的大進步，大家不要吝嗇給予小朋友的讚美，這是非常重要。