1歲幼童時常看電子屏幕恐增加患自閉症風險　專家：避免睡前看

許多家長都盡量不讓小朋友過早接觸電子產品，以免影響他們視力，但原來過早讓幼兒看電子螢幕，還會影響他們的大腦發展。近日有研究發現，若小孩1歲時看電子螢幕的時間愈長，會增加3歲時患有自閉症的風險，當中男生的機率更較女生高2倍。



自閉症譜系障礙（ASD）一直被視為與先天因素有關，如基因突變、產前或產期前後的風險因素，但2019年及2020年時已有研究指出，作為幼兒的後天環境因素之一，接觸電子螢幕的時間長短有機會導致兒童出現自閉症徵狀。世界衛生組織（WHO）在2019年亦公布對5歲或以下兒童的健康身體活動、久坐行為和睡眠的指南，指出1歲以下的兒童不應接觸屏幕；而美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）更列明，家長不應讓18個月大的幼童接觸屏幕。

（photo-AC圖片）

1歲時接觸電子屏幕時間愈長 將增加3歲時確診自閉症的風險

《美國醫學會雜誌 - 兒科》（JAMA Pediatrics）早前刊登一篇由日本山梨大學助理教授 久島萌（Megumi Kushima）及其研究團隊進行的大型研究，研究邀請了84,030對母子，以問卷方式，紀錄孩子滿1歲後看電視、DVD或手機等電子螢幕的時數，並待孩子滿3歲時再作紀錄。結果發現，有83,237人、超過9成的幼童在1歲時已有看電子螢幕，另有74,554稱孩子在3歲時看電子螢幕，當中有330名幼童在3歲時確診自閉症，比例為總體的0.4%。

男童比例遠高於女童

研究發現，幼兒在1歲時看電子螢幕的時間愈長，將增加3歲時患有自閉症的風險。而確診自閉症的330名幼童中，有251名男童，其餘79人為女童，反映男童患病的機率是女童患病的3倍，相反女童則未有發現相關的關連性。

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最好避免於睡前看螢幕

有台灣學者評論以上研究時，提出幼童在哪個時段看電子屏幕也是重要一環，而「睡前看螢幕的時間」更應加倍注意。在光照特別是在看電子螢幕時，光線會抑制褪黑激素的分泌，影響人們的入睡質素及睡眠品質，而褪黑激素也具抗氧化作用，若幼童在神經生長發育期間未能分泌出足夠的褪黑激素，則有可能影響神經系統的發育，增加如自閉症等神經發展疾病的風險。

評論作者表示，雖然電子產品已是生活中不可或缺的用品，但家長也應盡量為孩子建立一個沒有電子產品的睡覺空間。