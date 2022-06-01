疑稚子不聽指令　躁父衣架狠毆致哭叫求饒　專家：非體罰、是虐待

近日網上流傳一段影片，片中一名男子在住宅單位內手持衣架喝令一名幼童站立，過程語氣激動，不乏粗言穢語，其後更動用暴力，用衣架多次毆打幼童，而幼童疑似受到驚嚇不停尖叫，令人不忍直視。註冊心理學家觀看片段後直言，躁父行為並非「體罰」，是虐待，又指片段內容的行為已足以令幼童的心理有深遠影響。



粗口狂罵衣架狠毆 男童受驚求饒

網上流傳的片段可見，一名男子多次以衣架狠打男童背部和手部，內容疑似是因男童不聽其指令「企喺度」，而引起男子不滿。男子除了用衣架狠毆男童外，語氣更十分激動，多次以粗言穢語指嚇男童。最令人心痛的事，被打罵的男童不斷大哭尖叫，更不斷揮手甚至合十求饒，更有聲稱認識該男童母親的網民指，是次非單一事件，男童長期受虐。

在體罰環境下成長 長大後容易以暴易暴

註冊心理學家程衞強

註冊心理學家程衞強觀看涉事影片後，直言雖無法判斷小朋友是否長期遭受如此對待，但就片段內容的行為已足夠影響深遠，他在觀看後亦認為男子的行為並不可用「體罰」說得通，而是虐待。

若該名幼童長時間處於被虐的情況下，程衞強表示將來男童會較容易有精神方面的疾病，有研究指出，成長階段遭受較多體罰的小朋友，長大後會更容易出現暴力、偏激的行為，也會更容易有反社會人格，性格也可能會抑壓、畏縮等，這些都是可能的後果。

現代教育下 體罰、咆哮不可取

在流傳的影片下方，不少網民留言表示教育有時是需要體罰，只是不能像片中男子一樣走火入魔變成虐兒。程衞強對這種觀念表示不認同，在現今社會的教育議題上，不要說體罰，甚至咆哮都是不適當的。

他補充，有研究顯示，透過體罰、咆哮所獲得的效果其實是短暫的，甚至當父母不在時，小朋友便會再犯，其次便是會導致上述的後果，小朋友長大後會更傾向暴力解決問題、脾氣較暴躁等等。建議家長可以用「撤去享受」的方法，例如和小朋友說，如果再犯就會扣掉一些看電視的時間；同時可用「獎勵」和「讚賞」去鼓勵子女的好行為，例如小朋友自行收拾玩具，家長可言語上明確地讚揚子女這個正面行為，並提供一些非物質獎勵，如「一起落公園玩」。

如爭取撫養權 媽媽要留心4方面

有聲稱受虐男童母親的朋友表示已勸告她去爭取兩名兒子的撫養權，程衞強假設最終受虐男童跟媽媽生活，這時媽媽便要留意四方面。

情緒：會否無緣無故哭鬧、害怕，突然激動、躁狂、發脾氣等等。

精神：與同年齡的小朋友比較專注度是否有差異。

身心症：例如會肚痛、肚瀉、發燒，但看醫生後並非傷風感冒，而是因情緒或心理影響造成。

行為倒退／自我傷害：例如本身已「戒片」，但卻又會再便溺，已經不再「吃手指」，但又再次出現該行為；出現咬指甲、「搣指甲、頭髮」、抓皮膚等自我傷害行為。



在經歷了被虐的災難後，出現上述的負面情況也屬正常，但維持兩個星期以上，最好就要找專業人士協助。如沒有出現上述的負面情況當然更理想，這時媽媽可以做的是多陪伴，為兒子解說事件，帶出其實不是小朋友的錯，是打人的大人做錯，而父母並不是「不會錯」的存在，不是太懂解說的話，可用繪本甚至找社工幫忙。

其次，日常生活要有固定的作息，更不要因為小朋友經歷過災難而去過度溺愛。媽媽可以和小朋友有更多的身體接觸，如「攬」、「錫」等動作，明確地告訴小朋友「媽媽愛你，有甚麼事也可以和媽媽說」，可以的話靜觀也可以幫助小朋友梳理情緒。