連日落雨洗衫難乾又有濕味　即學5個省時洗衫技巧、3個速乾秘訣

連日下雨，洗衫、乾衫頓成大挑戰！濕鞋濕襪必須立即洗，但香港小窩居又沒有足夠晾衫位置，洗衣和乾衣的速度完全追不上髒衣服的份量，實在令人頭痛！其實，只要用一點小智慧，洗衣服也可以很省時。



每次洗衫需時「30分鐘至1小時以上」

雖然打掃、煮飯、洗碗也很花時間，不過洗衣服可說是最具代表性的「費時家事」。將髒衣服放入洗衣機前，還要先手洗掉去掉嚴重的髒污，需要花費不少時間與力氣。

根據獅王株式會社舉辦的調查，對於「洗衣服花費的時間（從事前清洗再放入洗衣機到晾乾）」，有最多人回答30分鐘至1小時（62%），第二多的則是1小時至1小時半（26%）。接着，對於「想要縮短洗衣服的時間嗎？」這個提問，有94%的受訪者都回答「想」。

縮短洗衣時間的「5個省時訣竅」

省時訣竅一：不將衣服翻正就丟進洗衣機



脫下來沒翻好的衣服就不用再翻到正面，直接丟入洗衣機吧！其實直接接觸汗水及皮脂的衣服內層才是最髒的部分，反而要將衣服內層翻出來清洗，才能更有效率的洗掉髒污。

相反的是，有着嚴重髒污的襪子就不用將內層翻出來。如此一來在晾衣服的時候就不會再看到殘留的髒污，可以省去重新洗衣的時間。

省時訣竅二：事前洗滌嚴重污漬



衣服的領子及袖口是特別容易有黑點或黃斑的地方，食物漬及泥漬等也是一般洗衣時不容易去掉的髒污。對於這種嚴重的髒污，建議將液狀洗衣精或液狀氧化型漂白劑直接倒在污漬上。只要將洗衣精先倒在污漬上再直接放進洗衣機，即使不用搓洗也可以變得很乾淨。

洗衣精及漂白劑的用法如下：

・泥漬、襪子污漬或黑點⇒液狀洗衣精

・黃斑・食物漬⇒液狀氧化型漂白劑



若是髒污特別嚴重，只要將液狀洗衣精塗在污漬上再放置一晚，就能有效清潔。透過事前洗滌，來縮短搓洗衣服的時間。

（photo-ac）

省時訣竅三：衣服沒有很髒就選擇「快洗功能」



沒有明顯髒污的衣服，就用「快洗功能」來清洗！雖然依洗衣機的款式會有所不同，快洗功能通常能夠縮短10至20分鐘的洗衣時間。快洗功能的洗清次數較短，有些洗衣機款式只會洗清1次，所以重點是要使用可以只洗清1次的洗衣精。

省時訣竅四：用「夜晚洗衣」



如果想讓家事更省時的話，推薦「夜晚洗衣」。在相較之下沒那麼忙碌的夜晚洗衣服，隔天就能在有空時隨手把衣服收起來。

不過，晚上洗衣令人在意的就是室內晾衣服的潮濕味。因此接下來就要教大家能夠去除室內潮濕味的訣竅。

洗衫快、乾衫也要有效率才行呢！（Photo-ac）

3個衣服速乾、去濕味方法



拱橋形晾衣法

在晾衣服的時候讓衣服從旁邊看起來像是拱橋的形狀，把較長的衣服晾在兩側，較短的衣服晾在中間。這樣可以營造出一條風的通道，衣物就會更有效率的晾乾。

使用電風扇

只要用拱橋形晾衣法再用電風扇吹，衣服就會乾得更快。活用這個訣竅，就能大幅降低衣服出現室內潮濕味的機率。

浴巾就用包圍式晾衣法

浴巾就用曬衣夾把較長的那一側夾在曬衣架上。因為衣物都會從上方開始晾乾，只要將浴巾打橫的話，就能縮短晾乾的時間。

省時訣竅五：用洗衣珠就更省時



雖然能夠縮短的時間非常少，不過從「讓家事更輕鬆」的這點來看的話，可以使用已量好份量，只需扔入洗衣機的洗衣珠。不只可以省去倒洗衣液、柔順劑的時間，也不用擔心把手弄髒，一口氣就能放好就能開始洗衫，再準備乾衣了。