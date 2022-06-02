將軍澳民居現黑白斑點硬殼大天牛　網民：觸鬚咁長可以助收Wifi

近日天氣潮濕有雨，不少網民又開始在家中發現昆蟲蹤影。有將軍澳居民日前在家中發現一隻體型龐大、背上有斑點，加上長觸鬚的黑色昆蟲，當時不少網民都認出牠是天牛，指其背部外殼堅硬，又指牠是害蟲，會侵蝕家中木具。本港滅蟲專家則表示，天牛本身沒有毒性，只吸食樹葉汁液維生，並不會「蛀木」，籲市民若在家中發現牠，可以輕輕送牠出窗外。



有居於將軍澳的網民日前在FB群組「將軍澳主場」分享圖片，可見有一隻體型龐大、背上6點鮮黃色斑點，及超長觸鬚的黑色昆蟲伏在其窗框上，令她十分驚慌，於是問網民「咩蟲😱😱」。帖文吸引不少網民回覆，有人稱在家中見過類似昆蟲，亦有人笑言曾在電子遊戲中見過這種昆蟲，認出牠應為「天牛」一種，又指牠是「果農天敵」、「害蟲」及「會蛀木」。

每年5月至7月為繁殖期 趨光性致誤闖民居

滅蟲專家任永強看過有關照片後，指出該黑色昆蟲應是「無花果天牛」，學名為「黃八星白條天牛（Batocera rubus）」。牠屬體型較大的天牛種類之一，成蟲一般可達3至4厘米長，觸鬚則可有其身長的1倍至1.5倍長，當中雌性的體型又會較雄性大。

「無花果天牛」為兩年一代的昆蟲，每年的繁殖季節為5月至7月，幼蟲經過約20日蛹期後羽化，變成成蟲後便會馬上交配產卵。任永強表示，由於本港許多大型屋苑都有種植植物，或位置靠近樹林或山坡，加上天牛具有趨光性，所以出土後或會誤飛進民居，但牠們一般不會長時間於民居附近逗留，所以市民毋須過於擔心。

「無花果天牛」的學名為「黃八星白條天牛（Batocera rubus）」。（食環署圖片）

天牛對人體無害

「無花果天牛」平時多生長於軟身泥土，主要以吸吮樹葉汁液維生，特別是芒果樹、木棉樹及柳樹的樹葉汁液及樹葉莖部，所以會危害植物健康，但對人體無害。任永強建議，若市民在家居發現天牛，可將牠送出窗外放生，避免胡亂滅殺，「佢誤打誤撞，只是見到有光就飛埋嚟，唔似曱甴咁會喺民居寄生」。