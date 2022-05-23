英男童被洗衣球殘餘化學物質灼傷　專家建議清洗呢類衣物要注意

洗衣產品對每個家庭都非常重要，而洗衣球因為使用方便，更是不少家長每日常用的用品之一。不過早前英國有名3歲男童的手肘內側被洗衣球殘留在衣物上的化學物質燒傷，其睡衣衣袖布料更被高溫烘成啡色，情況令人擔心。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）估計，意外可能與家長未有正確使用洗衣球有關，或是洗衣時間太短令洗衣球未能完全溶解，形容有關意外出現的機會很低，籲家長毋須過份擔心。



英國薩塞克斯郡（Sussex）一名28歲媽媽，本月初因為聽到3歲半兒子不斷哭鬧，遂仔細檢查兒子全身，發現他睡衣衣袖有一處啡色痕跡，拉開衣袖後更見他手肘內側被嚴重燒傷。她馬上帶兒子到醫院求診，獲醫護人員告知可能與洗衣球的化學物質有關，而且是次意外非單一事件。

這名媽媽事後向外媒表示，家中所用的三合一洗衣球在洗衣機內未能完全溶解，並滲入兒子的睡衣袖管位置，但衣袖上未有明顯痕跡，只有少許香味及一小塊塑膠物料，直至兒子在翌日早上吵鬧，才發現洗衣球殘留的化學物質燒傷了兒子皮膚，連睡衣物料都因為高溫而變成啡色。她提醒，家長應留意洗衣球的潛在危險，又呼籲育有幼兒的家長罷買洗衣球，「產品包裝及指引完全沒有警告字句」。她事後曾致電廠方查詢，對方未有解釋相關意外成因，僅賠償30英鎊（約293港元）了事，「他們只告訴我這些洗衣球的設計是會快速溶解」。

過去亦有美國小童被洗衣球的化學物質灼傷。（網上圖片）

洗衣球無危險性 有意外或因未正確使用

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）回覆記者查詢，指洗衣球主要含有表面活性劑、助洗因子及碳酸鈉，成分與一般洗衣液及洗衣粉大同小異，惟它們都屬濃縮的強鹼性物質，便有可能對小朋友較幼嫩的皮膚造成刺激或傷害。他續指，洗衣球本身並無危險性，其設計也非常安全，估計有關意外可能與家長未有依據指引正確使用洗衣球有關，「一粒洗衣球可洗大約6公斤衣物，可能涉事家長落多咗，或者洗衣時間太短，不足以讓洗衣球完全溶解，就有機會令化學物質殘留衣物，傷及小朋友。」

棉質、厚重衣物或影響溶解

K Kwong續指，衣服的物料也可能影響洗衣球的溶解，「洗棉質衣物可以留意洗衣球的擺放位置，如果清洗牛仔褲這種較厚身的衣物時，萬一洗衣球卡在褲襠位置或被褲管包住，未能接觸到足夠水份，就有可能無法完全溶解。這些情況或有可能發生，但估計機率不高，正常情況下，洗衣機應該有能力將厚身或較重的衣物整鬆。」

宜根據衣物重量正確使用洗衣球

他建議，家長應該依據廠方指引的程序及方法使用洗衣球，包括根據衣服重量使用正確數量的洗衣球，及以正常洗衣機程序洗衣，勿貪快縮短時間。家長亦應小心孩子誤將洗衣球接觸眼睛或服用，若不慎入眼，就應用清水沖洗15分鐘，並立即求醫。