正值飛蟻繁殖期 　入屋化成白蟻隨時咬爛傢俬 　專家教5招對付

近日連日下雨，飛蟻再次出現，令人相當困擾。原來每年4至7月是飛蟻的繁殖期。飛蟻出沒的時間多為黃昏至晚上，在家中難以避免地必須要開燈，但又擔心會吸引飛蟻入屋，對木製傢俬造成嚴重破壞。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源就建議大家可以員招對付入屋飛蟻。



4至7月為飛蟻繁殖期 樓層高或低皆出現

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香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，在香港常見的飛蟻大多是台灣乳白蟻，每年大约4至7月天氣焗、氣壓低時，約晚上七點多便會大量出現。而這些有翼的繁殖蟻，是從本身巢穴中（一般巢齡有八年）飛出來尋找創造新蟻巢的地方，再進行交配繁殖，這些繁殖蟻屬於趨光性，喜歡飛向光源處。

梁廣源補充，當你家中出現飛蟻時，往往說明在你住所的一公里甚至更近的範圍內有白蟻巢，因此不少家長即使住在較高樓層亦一樣受到影響。發現家中有飛蟻亦不用太驚慌，以下幾招可以幫到大家。

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傳統智慧-水盤加燈

梁廣源指，針對白蟻趨光的特性，只要在水盤上設置光源，便能有效殺死不少入屋的白蟻。想更有效的話，可以先關窗、拉上窗簾，關上非必要的光源，令入屋白蟻能更集中飛往水盤。

至於採用甚麼燈更有效，坊間有說法是白燈比黃燈更易吸引飛蟻，其實是一個誤會。梁廣源補充，主要吸引飛蟻是紫外線，因此用滅蠅燈的Uv燈光就更有效，

水溶性殺蟲劑

白蟻入屋脫翼後，若找到其他白蟻交配，再遇上陰暗潮濕的環境，便會繁殖白蟻巢，並隱藏在被害物的內部進行危害，不易被家長察覺。因此，家長應針對家中「陰暗潮濕」的位置噴曬水溶性殺蟲劑。一來水溶性殺蟲劑具「滯留」作用，效用能持續一段時間，有效預防脫翼後的飛蟻繁殖，二來水溶性殺蟲劑不會散播在空氣中，家中有寵物及嬰幼兒也更安全。惟一要注意的是，不少殺蟲劑主要成分為「除蟲菊酯」對人體較安全，但由於是由花朵研磨成的粉末中取得，因此家中有長者或敏感的人士便要注意使用。