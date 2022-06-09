Aeon於6.10起一連13日舉行BB用品展　BB車、嬰兒食品、泳衣都有折

AEON將一連13日舉行「夏日BB 童趣樂園」BB用品展，各款夏日嬰童服裝、嬰兒傢俬、床品、玩樂設備、嬰兒食品、清潔用品等等都有減價優惠，AEON 會員更可享有額外優惠。受歡迎的產品包括Combi BB車、寶寶百味嬰兒食品、NUK奶瓶清潔液套裝等均有折扣價，爸爸媽媽可以趁機入貨！



AEON 由即日起至 6 月 10 日(五)至 6 月 22 日(三)舉行「夏日BB 童趣樂園」BB 用品展，介各款夏日嬰童服裝、嬰兒傢俬、床品、玩樂設備、嬰兒食品、清潔用品等等都有優惠，AEON 會員更可享有額外優惠。憑指定 AEON 信用卡購買指定嬰兒產品，即獲贈$100 AEON 購物禮券。

AEON 由即日起至 6 月 10 日(五)至 6 月 22 日(三)舉行「「夏日BB 童趣樂園」BB 用品展。

凡於嬰兒部及展銷場內購買嬰兒傢俬(以單一發票計算)即可享：滿$2500 減$100，滿$3500 或以上減$200 優惠。

受歡迎的Combi BB車減價約$200至$680，夏天必備的兒童泳衣7折發售，涼感兒童床品亦有八折發售，精選兒童卡通童裝也有七折。

按圖即睇「夏日BB 童趣樂園」BB 用品展精選商品：



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AEON 會員尊享多重優惠

優惠 1：會員於推廣期間選購孕婦/嬰兒用品及嬰兒傢俬可享 95 折優惠

*奶粉、尿片及部分貨品除外。

優惠 2：會員於感謝日選購孕婦/嬰兒用品及嬰兒傢俬可享 95 折+95 折優惠

*奶粉、尿片及部分貨品除外。

優惠 3：升級會員凡於期內購買「夏日 BB 童趣樂園」之廣告商品，可獲 3 倍會員積分。