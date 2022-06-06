免費睇1比1原大9米長機動劍龍及君王暴龍　小恐龍迷必去3個展覽

小小恐龍迷要注意！有商場最近舉辦「夏日快閃：機動恐龍展」，展出1比1原大的機動君王暴龍及劍龍，恐龍裝置栩栩如生，更會「呼吸和咆哮」，小小恐龍迷可以前往免費欣賞及拍照，亦可以參加機動恐龍工作坊，近距離研究及接觸古生物化石。除了商場展覽，香港科學館亦同時舉行珍貴恐龍化石標本展覽。而於九龍灣舉行的「侏羅紀 x 恐龍樂園 | 互動展覽 香港站」亦延長舉行舉行至6月12日，絕對是恐龍迷好去處！



夏日快閃：機動恐龍展 睇1比1機動君王暴龍及劍龍

九龍倉商場亦特別與領賢慈善基金率先於6月在旗下兩大商場主辦「夏日快閃：機動恐龍展」。海港城「海運觀點」會於6月7日至7月17日期間展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍，而時代廣場「露天廣場」會於6月7日至7月10日期間展出約3.7米高、9米長的機動劍龍，此兩具極具標誌性的機動恐龍裝置為首次在香港亮相。在古生物學家的監督下，利用最新的科學知識重構，它們不僅看起來栩栩如生，其「呼吸和咆哮」就和活生生的動物一樣。

時代廣場「露天廣場」會於6月7日至7月10日期間展出約3.7米高、9米長的機動劍龍（余嘉文攝）

此外，大家更可參與兩大商場舉辦的一系列恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金（FIF），只需捐款HK$180，即有機會於展覽期間的周末入讀恐龍學院，參加由「恐龍@化石工作室」舉辦的機動恐龍工作坊，由工作室創辦人龍德駿先生分別講解白堊紀及侏羅紀的恐龍歷史及知識，參加者更可近距離研究及接觸古生物化石，與珍貴的古生物化石合照留念，啟發想像力和認識自然歷史和科學，同時發揮創意和想像力，繪畫出心目中的恐龍。完成工作坊後，參加者更可獲得紀念品。

而海港城則有「恐龍獵人之旅」，於2022年6月10日至7月17日期間的逢星期五、六、日及公眾假期，只需於海運大廈大堂地下的起點即場捐款HK$20，即可換領精美恐龍文件夾及「恐龍狩獵護照」一本《只須根據「恐龍狩獵護照」上的指示，四出探索設置於商場8個不同角落的「恐龍足跡」印章站，集齊8款指定的卡通版恐龍印章，並答對8條設於印章站的恐龍問題，即可換領一套8款展覽限定恐龍閃卡及恐龍獵人證書。每張閃卡均印上不同種類恐龍的肖像、屬性、形態、習性、誕生時代和戰鬥系數等，極具收藏價值。

海港城「海運觀點」會於6月7日至7月17日期間展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍。

香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記

而領賢慈善基金將於本年7月與康樂及文化事務署聯合主辦，於香港科學館舉辦名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽。羅珍貴展品，首次同場展出八組極具名氣和代表性的完幅化石骨架，包括暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍。部分骨架標本的完整度很高，屬極為罕有的珍貴藏品。

香港科學館將於7月舉辦名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽

侏羅紀 x 恐龍樂園 | 互動展覽 香港站

另外，去年12月於九龍灣舉行的「侏羅紀 x 恐龍樂園 | 互動展覽 香港站」因疫情於2022年1月7日至2022年4月20日期間關閉，其後重開就將展覽延長至6月12日，展覽設有多個大型互動區域，讓大小恐龍迷可以置身侏羅紀時代，坐上恐龍頭骨造型越野車穿越恐龍樂園，近距離接觸巨型機械恐龍，園內設有6個大型互動展區，20個好玩項目，小朋友可以透過不同的互動科技體驗原始世界最震憾一面，同時學習豐富史前知識。

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