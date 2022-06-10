小朋友在家睇電視被昆蟲針手臂現紅腫 專家指或與近日落雨有關

春夏季是不少昆蟲的活躍時期，近日有媽媽表示，小朋友在家看電視時，被一隻不知名的昆蟲咬傷，手臂多處紅腫。當下媽媽亦即時用電蚊拍把昆蟲擊斃，並拍攝照片「追凶」，有滅蟲專家觀看照片後指，相信昆蟲是繭蜂，一般情況下不會在家居出現，或是連日大雨蜂巢被毀而誤闖。



繭蜂體型細 不察覺誘發攻擊

涉事媽媽指，當日小朋友只是如常在家看電視，期間也沒有一些特別的舉動，但小朋友卻被攻擊。滅蟲專家任永強指，根據媽媽拍攝的圖片，攻擊她小朋友的繭蜂是雌性成蟲，不過即使是成蟲，繭蜂的體型也不大，很容易被忽略。而繭蜂的攻擊性不強，或者正正是因為沒有察覺到繭蜂的存在，有時小朋友看電視途中「郁下手郁下腳」，不經意惹到它們。

另一方面，任永強認為是次個案不常見，繭蜂一般出沒在草叢，相信是連日大雨令部分繭蜂流離失所，因此誤闖低層民居。

繭蜂無毒性 即時冰敷已足夠

滅蟲專家任永強表示，繭蜂無毒性，和其他蜂類相似，都會有螫針，不過由於螫針太短，因此媽媽可能未必發現，不過問題亦不大。

若家長發現近來有繭蜂入侵家居，最好的做法便是打開窗，用風扇或風筒把它們吹向窗口位置。如不幸像上述個案般被攻擊，媽媽可即時為小朋友在傷口處冰敷，在沒有過敏的情況下，一般兩至三日便會消腫康復。