爸爸為兒子偷開電腦睇片而暴怒　10A港姐麥明詩和哥哥兒時咁破解

早前有爸爸在網上分享文章，表示近日發現兒子偷偷用他的電腦偷看打機影片，他其後向兒子興師問罪，嚇得兒子禱告認錯，並自願罰抄相應時數來做懲罰。不少KOL對文章大有反應，有的表示擔心其兒子的自我形象和心理健康，10優港姐麥明詩亦有留言分享自己兒時和哥哥對父母限制用電腦時的破解方法。



有擔任訓輔主任的爸爸早前在網上平台分享文章，指發現兒子偷用電腦觀看打機影片，他查看瀏覽記錄，長長的名單顯示兒子大約看了16個小時的影片。該爸爸有感被兒子欺騙，大感震憾，打破平日的「家規」，沒有敲門就闖入兒子的房間質問他。兒子大為震驚，解釋是在旁邊看到他輸入密碼而記住了，他立即禱告認錯，並自願罰抄16小時英文字作為懲罰。該爸爸執筆之時，兒子已抄寫了3小時，他正掙扎要不要兒子抄足16小時或是「見好就收」。

此文一出引起不少KOL的反應，表示擔心小朋友自願罰抄是不是平日的自我形象低落、心理狀況是否健康等。

其中一位KOL的帖文亦引起10優港姐麥明詩的注意並留言：「我細個嗰時，爸媽個windows有login密碼，限時先開放俾我地用。於是我同呀哥裝咗另一個windows落部電腦到。」網民對於麥明詩和哥哥的「破解方法」紛紛表示欣賞：「難怪咁好成績。」、「你父母有張良計，你同你阿哥有過牆梯，大家知彼知己，果然係叻女！」、「好聰明啊麥明詩」、「轉個角度，咁算唔算懂得自己解決問題？」

麥明詩媽媽曾分享育兒經：設定合理規範

麥明詩媽媽麥何小娟曾接受01親子訪問，分享育有2名出色子女的「湊仔經」。她在接受訪問時表示，為孩子建立「內在紀律性」需循序漸進，先打好根基。「我的理念是給予小孩子成功感，他們有自信心，才會嘗試去守規範，建立起內在紀律。當中的技巧，是設定一個合理的規範。什麼為之不合理的規範？舉例說，你要求孩子做哂啲功課才可吃飯，但飯其實差不多煮好，時間又有限，孩子根本不可能完成指令。」

麥何小娟又分享，家長在為孩子建立規範時，最常見的難處是容易心軟，尤其當面對一些主見很強的小朋友，家長便會不知所措。當訂了規範，孩子不依從，便會開始打打罵罵。孩子開始哭或憤怒，雙方情緒高漲，便會敵對。此時家長便可能放棄，於是便不能成功建立規範和紀律。「我很少會對孩子打打罵罵，會以正面的方法堅持，平心靜氣的鼓勵孩子，對他們說『你是做得到的』。」

她認為不論是大人或是小朋友，生活平衡是最為重要。「除了工作，還要有休息和空間去做喜歡的事。平衡的生活才會使人開心。快樂才會令人有主動性，繼而懂得自律，環環相扣。」