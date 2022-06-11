親子新景點！山頂新設光影館猶如萬花筒　再同粉紅兔兔、柴柴打卡

今個6月有不少親子好去處，除了有商場展覽，亦有展館、市集等好去處，當中部分更加是室內，即使下雨都可以和仔女一起放電！



香港大富翁夢想世界™ x GO Museum

山頂有兩大好去處－香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum，前者位於太平山山頂廣場 3 樓，面積相當大，接近二萬呎，是全球首個大富翁主題館。場內以全息投影和 4DX 體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、電燈公司、機會等大富翁經典元素。而後者GO Museum是香港一個以光影藝術為主題的新型展覽場地，以嶄新效果展現藝術題材。並與多個知名藝術團體合作推出聯乘展覽，展示過去現在及未來的作品，特別的視覺設計為一眾愛好影相和拍片的粉絲們帶來不一樣的體驗，絕對是打卡熱點！

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父親節期間（6月18-19日）香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum推出父親節期間限定「父親節同行優惠套票」，購買套票可獲 香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum 場館 9 折餐飲優惠，透過官網網上訂票，更可獲期間限定「大富翁鬍鬚曲奇」(乙塊)。

透過官網網上訂購「父親節同行優惠套票」可獲期間限定「大富翁鬍鬚曲奇」。（攝影：歐嘉樂）

「父親節同行優惠套票」

2 人同行價 HK$438 （原價：HK$896）包括 2 張 香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum 門票

3 人同行價 HK$768 （原價：HK$1344）包括 3 張 香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum 門票

*只適用於 2022 年 6 月 18-19 日，並須另外購買門票才可享有父親節 DADDY 同行免費入場之優惠

Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集

P助與粉紅兔兔的小粉絲要注意！即日起至6月26日，MOKO號召全港P助與粉紅兔兔的忠粉，齊集「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」，由日本插畫家Kanahei創作的小動物P助與粉紅兔兔，首次以全新的和風浴衣造型現身於市集，當中必影3米高的粉紅兔兔裝置！場內亦設有期間限定店，售賣多款會場限定的夏祭造型精品和首次開賣的插畫和風Tee，場內亦有期間限定店，亦有近20個夏祭屋台，配以極有夏祭氣氛的日式燈籠，有得買有得食！

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「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」

日期：即日起至6月26日

時間：早上11時至晚上9時

活動地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭及1樓

DOGA大師班

由即日起至7月17日期間，新都會廣場將舉辦「DOGA大師班」活動，有多個狗狗打卡位等著大家拍照留念，其中最特別必數位於商場L4的4米高巨犬柴柴，亦有白色法鬥仔、哥基等等影相位。另外，7月1日至7月10日一連10日將會舉行SPCA X P仔寵物市集，時裝品牌ad-lib人氣柴犬店長P仔 (PJai) 推出自助個性化DIY精品，近20間本地寵物品牌一同參與，商品種類豐富兼別出心裁，由自家製寵物衣飾、Q版寵物擺設、手工寵物精品至天然小食均一應俱全。

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「DOGA大師班」

日期：即日起至7月17日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場

夏日樂悠遊．Animall奇遇記

YOHO MALL由6月1日至7月31日特別打造「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，讓各位於商場走訪４大動物趣拍區，多隻呆萌動物穿插於商場室內及戶外園林，包括於露天廣場午睡的4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林的4米「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係啩』樹熊」及於白鷺花園嘆世界的「耍廢河馬君與海豹們」。每逢假日更會舉行「WILD-PET週末市集」，匯集超過40 個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，如Belmont、Decorum Tentals、Camping Waku及「集棄場」等；寵物主題則有手工外衣品牌Sweet Doggg Handmade、手工頸繩品牌Momomade及客製獨一無二精品的Mews Collections等，最啱一眾毛孩主子及喜愛戶外活動的大家搜羅心水精品。

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「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」

日期：2022年6月1日至7月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：YOHO MALL I 白鷺花園、露天廣場及地下園林

壞蛋練成武道館

於2022年6月17日至7月31日期間，太古城中心特意打造「壞蛋練成武道館」主題活動，商場二樓中庭及中橋將化身為《迷你兵團2》中首次出現的功夫世界，除了有迷你兵團角色等待和大家拍照，亦有5大任務讓小朋友挑戰，與迷你兵團聯手對抗6大惡人。場內還有期間限定迷你兵團精品店，售賣過百款限定精品 。另外，於太古城中心以電子消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+會員，更可換領現金券或可參加「擴香石彩繪班」，人人「LIVE HAPPY快樂識放」！

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「壞蛋練成武道館」

日期：2022年6月17日至7月31日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時 | 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋