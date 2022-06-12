迎巴斯光年電影即將上映　卡通人物主題兒童口罩：可愛與防疫兼備

自疫情爆發以來，香港人都要每日戴口罩外出，隨著時間過去，不少口罩品牌紛紛推出各種主題的口罩，讓大家要戴口罩的情況下都可以配襯不同造型。有口罩品牌推出以卡通人物為主題的口罩，當中部分更加有兒童款式，小朋友絕對會喜歡！



適逢即將上映巴斯光年電影，救世SAVEWO就推出 《反斗奇兵》系列3DMASK 超立體口罩，有胡迪與巴斯光年以及一眾人氣角色，提供四個尺寸以適合不同年齡的Toy Story 粉絲。其中大人就有翠絲、胡迪、巴斯光年3款，小朋友就有反斗奇兵家族和巴斯光年，提供兒童細碼及兒童大碼。

+ 2

SAVEWO x《反斗奇兵》系列 3DMASK 超立體口罩迪士尼開心價：$99

數量：15件獨立包裝 / 盒成人款式：

· 胡迪 M Size 中碼

· 翠絲 R Size 標準碼

· 巴斯光年M Size 中碼兒童款式：

· 巴斯光年 KL Size 兒童大碼

· 反斗奇兵家族 KL Size 兒童大碼

· 巴斯光年 KS Size 兒童細碼

· 反斗奇兵家族 KS Size 兒童細碼

另外，適逢今年是幪面超人50周年，救世SAVEWO就推出《SAVEWO x 別天神 》兒童口罩，一共有3個款式，尺寸為Kids KL 兒童大碼，專為7-13歲中童設計。口罩以新世代幪面超人為主題，分別有幪面超人W、幪面超人Saber、幪面超人Zero-One3款，男孩子一定喜歡！

SAVEWO x 別天神

童盟變身價：$99 (原價：$149)

數量：20件獨立包裝 / 盒

尺寸： Kids KL Size 兒童大碼 (7-13歲中童適用) 摺疊：187 x 73mm ；展開：140 x 95mm

百變小櫻款式 女孩必選

另外，香港口罩品牌H-PLUS則以人氣卡通 —《百變小櫻》為主題，推出一共 8 款的「庫洛魔法使:透明牌篇」系列主題口罩，尺寸為175mm x 95mm，適合各位媽媽們。當中小櫻的「變身鎖匙」湖水藍色口罩、「魔法卡牌」桃紅色口罩及‘Illustration Collection’珊瑚粉紅色及湖水藍色口罩，可根據個人心情及喜好配搭出時尚又亮眼的造型，而「基路仔主題」的奶茶色及淡黃色口罩則適合於戶外活動場合使用，口罩印有基路仔可愛造型，瞬間增添青春活力的感覺，配戴著拍照注目度爆燈；此外，分別是粉紅色及白色的‘Classic Collection’則刻上了小櫻穿著經典校服圖案，簡潔的口罩上刻有唯美花紋，戴上後瞬間散發滿滿氣質感，又不失可愛元素，適合於日常或工作場合使用。

+ 7

「庫洛魔法使:透明牌篇」系列主題口罩

「變身鎖匙」口罩成人裝(湖水藍色)

「魔法卡牌」口罩成人裝(桃紅色)

「基路仔主題」口罩成人裝(淡黃色、奶茶色)

‘Illustration Collection’口罩成人裝(湖水藍色、珊瑚粉紅色)

數量：15件獨立包裝 / 盒

售價：$72

‘Classic Collection’口罩成人裝(粉紅色、白色)

數量：30件獨立包裝 / 盒

售價：$138