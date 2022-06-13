11歲心肌炎奕彤已進行心臟手術　姨姨：她仍努力活著、夢想做女團

上周患心肌炎求集氣的11歲品學兼優女童蕭奕彤，其姨姨在專頁「地上媽媽」表示奕彤早前已完成心臟的小手術，目前靠藥物讓她沉睡，仍未渡過危險期。姨姨坦言，現時沒有壞消息就是最好的消息，她們亦是見步行步，惟慶幸：「奕彤現時仍在努力的活著！」



11歲女童蕭奕彤（彤彤）日前因心口痛及肚痛入院檢查，證實為心肌炎需要留院觀察，惟情況在短短兩日內急轉直下，被送往兒童醫院深切治療部搶救，目前只能以人工心肺維持心肺功能，減輕心臟負荷。女童的姨姨在6月10日發文，透露彤彤3週前曾注射第二針復必泰疫苗，形容女童品學兼優，考獲第一志願中學、樂天善良、善解人意，呼籲網民為她集氣，助她早日康復。

11歲女童蕭奕彤患心肌炎，目前靠藥物沉睡。（專頁「地上媽媽」圖片）

姨姨在周六（11日）再次更新彤彤的狀況：「謝謝大家的關心、慰問，奕彤現時仍在努力的活著，但仍未渡過危險期。昨天（10日）做了一個心臟的小手術，在大家祝福加持順利完成，穩住了愈下的狀況。」

她坦言，暫時家人都在見步行步，沒有壞消息便是好消息。奕彤的情況並不是昏迷，「但因為當奕彤有意識想醒來時，便會對當刻不能動彈的身體和維生的儀器感到恐懼，而掙扎又會影響喉管，故此醫生都給予她訓（瞓）覺的藥物。」

姨姨：她夢想是做女團

「地上媽媽」日前再次出帖，回應網民對注射疫苗的言論。其中透露奕彤在3歲便開始習舞，會拉著一字碼看卡通，吃著飯會聽著腦海k-pop 手舞足蹈而不自知。她常把做女團身的夢想掛在口邊，姨姨認為彤彤有的是天賦，熱情和努力。「打針的決定，沒有威迫利誘，而是家庭的知情選擇。」

此外，她對疫苗和心肌炎的數據亦有所質疑：「我確實愚昧無知，有些疑問想不通。

專家說心肌炎十萬個只有兩個，疫苗引致的心肌炎大部分輕症，能自行痊癒，為什麼？重症則不歸納於與疫苗相關的原因？政府的計算只計兩星期，這條線是如何劃出來的呢？ 如何能夠排除疫苗這因素？一般市民所獲得的副作用數據其實有否被低估？

心肌炎在疫情前也一直存在，我們能否比較在疫情前患心肌炎患者的數量與谷針後的患者數量，有否因九成接種率有整體上升趨勢？」