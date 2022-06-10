因心口痛、肚痛入院　品學兼優女童心肌炎情況突轉差　家屬求集氣

11歲女童蕭奕彤（彤彤）日前因心口痛及肚痛入院檢查，證實為心肌炎需要留院觀察，惟情況在短短兩日內急轉直下，被送往兒童醫院深切治療部搶救，目前只能以人工心肺維持心肺功能，減輕心臟負荷。女童的姨姨今日（10日）發文，透露彤彤3週前曾注射第二針復必泰疫苗，形容女童品學兼優，考獲第一志願中學、樂天善良、善解人意，呼籲網民為她集氣，助她早日康復。



心口痛入院檢查 確診為心肌炎

彤彤的姨姨今日（10日）在Facebook專頁「地上媽媽」發文，指彤彤是家族的「第一粒孫」，集萬千寵愛在一身，為人樂天善良、善解人意，不僅品學兼優、能歌善舞、每年總有幾次站在台上領獎，更即將升讀第一志願的中學，憧憬著未來的校園生活，「這樣燦爛的女孩，實質是個笑點很低很單純的傻瓜」。

而彤彤日前因心口痛及肚痛入院檢查，她憶及當日接到彤彤電話時，對方透露自己正身於急症室檢查，「因為我好似畀啖牛奶濁親，吸左落個肺（一邊尷尬的笑），心口好痛，依家去醫院檢查。不過唔知點解，我到醫院就唔痛啦，咁奇怪嘅。」

姨姨續稱當日傍晚時分再接到彤彤來電，她報告自己的情況，表示確診心肌炎需要留院進行檢查，背後則傳來彤彤媽媽的聲音，指「即係個心嘅肌肉發炎囉，有啲都會自己好返嘅」。當時彤彤未有受心肌炎太大影響，還語帶新奇地向姨姨分享首次留院的狀況：「我未試過呀嘛，好似拍戲咁，吊住包鹽水㗎，我send相畀你呀。」姨姨形容，雖然得知她要在深切治療部留院感到疑惑，但因她的精靈和雀躍的聲線，而不以為然。

香港兒童醫院（資料圖片）

病情兩日內急劇惡化

未料彤彤情況突然急轉直下，「地上媽媽」翌日早上被彤彤媽媽的來電嚇醒，對方稱「5:00醫生打嚟話包包（彤彤）轉差，要轉去兒童醫院。但放落去救護車嘅時候突然好危急，要轉返上房搶救」。收到壞消息後，她嚇得叫了出聲，而彤彤媽媽本來竭力保持的鎮定也瞬間崩塌下來，向她坦承「我好驚呀！我真係好驚呀」。原來醫院本來叫彤彤媽媽直接在在兒童醫院等候，但她苦等多時卻未收到消息，方得知出師不利，「所有醫護集中搶救，未有空間及時通知她，我們通話的時候，她在火急火燎趕回原來醫院的途上。」

姨姨隨即趕往會合彤彤媽媽，而醫護人員也在一小時內將彤彤搶救回來，「醫護已經把我們的甜心小姐與死神的拔河中搶回來，然後在『強心針』的加持下，馬不停蹄、警車開路往兒童醫院趕去。」姨姨與彤彤媽媽在兒童醫院的深切治療部外守候期間，看著醫生神色凝重、急忙的出出入入，而彤彤媽媽亦已收起情緒，聆聽過不同醫生講解病情和治療的方向後，接受了使用人工心肺的建議，「讓小小的心臟得以減輕負荷，得以休息，用藥物讓她可以沉沉睡去，然後在心臟休息夠了，才慢慢卸去維生的喉管。」

11歲女童蕭奕彤日前因心肌炎入院。（FB專頁「地上媽媽」圖片）

呼籲網民集氣

「地上媽媽」坦言，彤彤前一日還龍精虎猛，但今日卻「氣若遊絲，命懸一線」。她遂懇請網民為彤彤集氣，「歡迎大家用你的方式為她禱告、唸經、回向、傳送光與愛，用一切你所相信的方式為這小女孩祈願，大家的願力都會像光一樣，一點一點的罩著她、保護她，一點一點的指引她回來我們身邊。」她又感慨：「但願她有天醒來時，只是如夢一場，那時她會是浴火重生的鳳凰。」

「地上媽媽」在文末又hashtag「三星期前打了第二枝疫苗BIONTECH」，透露彤彤確診心肌炎前三星期曾注射第二針復必泰。

彤彤曾經就讀的吳氏宗親總會泰伯紀念學校亦有轉發有關帖文。（FB圖片）

而蕭奕彤就讀的吳氏宗親總會泰伯紀念學校得悉後，亦有轉發有關帖文，呼籲師生及校友一同支持及集氣：「同學奕彤今星期因心肌炎入院，身體狀況起了很大的變化，學校好希望大家一齊為奕彤打氣，加油！ 佢今天稍後將做另一個心臟手術，大家要用不同方法為奕彤打氣及集氣加油！只要我地相信及一齊在腦海裡出現更多奕彤無事出院，開心開心返學的景象就得！這樣我地會凝聚好的力量來支持著佢！ 佢一定無事的！」