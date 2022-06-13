神母小戰士Sheldon腳痛致不能走路　開展第6期療程：求不再擴散

剛過5歲生日的「神母小戰士」Sheldon近日痛症再起，面部和雙腳感到痛楚，需要嗎啡止痛，讓他不禁害怕地問：「我會不會從此不會走路？」媽媽表示，現時Sheldon唯有繼續接受額外第6期的治療，希望仍然能有效地舒緩痛楚及控制病情，祈求千萬不要再擴散。



5歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，剛過去的生日他不但首次踏足主題樂園，還開了生日會和到室內遊樂場玩，對他和媽媽而言，可以和健康的小朋友一同玩樂，又快樂又活潑的他完全不像一個患重病的小男孩，已經是難能可貴的時光。

Sheldon還玩到一直夢寐以求的波波池，媽媽指怎也不會忘記他在波波池雙眼發光、興奮地說道：「就是這個⋯我一直也很想玩這個波波池呢！」

生日過後痛症再現

可惜，Sheldon在生日過來，痛症再次出現，令他的面部和雙腳都感到痛楚，更痛得不能走路，需要嗎啡止痛。他擔心地問：「我會不會從此不能走路？」

Sheldon在去年11月前往西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惜抵埗後發現脊椎尾段還有腫瘤，並在醫生建議下進行手術切除腫瘤。不過手術後，他脊椎腫瘤雖成功切除，但再發現另一顆生速度更快的腫瘤，而原本受感染的腳骨情況惡化，甚至擴散到手腕，骨髓也仍然受感染。

Sheldon媽媽指囝囝由西班牙回港後，他接受了5期的化療、免疫治療及一些另類治療，痛楚已經止了，即使他們需要自費百多萬的龐大醫藥費也總算值得。惟痛症再次出現，令他們再感擔憂。現在唯有繼續接受額外第6期的治療，希望仍然能有效地舒緩他的痛楚及控制病情，祈求千萬不要再擴散。