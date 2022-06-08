冒險樂園遺留金幣卡被港爸盜用　報警後拉人但網民求情：影響生計

勿以惡小而為之！有媽媽早前帶女兒到冒險樂園玩耍後，不慎遺留了一張金幣卡在遊樂設施上。翌日致電店鋪再回去尋找，店員查看閉路電視時，發現有一位男士帶同一名約2歲的小男孩用了該金幣卡遊玩，花掉了逾百個金幣。她帶同女兒一同報警，近日得知已拘捕一名男子。她在社交群組分享事件時，有網民卻勸她銷案：「爸爸有案底，小朋友會好慘。」



有媽媽早前在社交群組「慈雲山資訊交流」內分享冒險樂園金幣卡被盜用一事，她回覆記者查詢時再仔細憶述。大約一個多月前，她和9歲半女兒在樂園玩樂之後，大意把金幣卡遺留在遊樂設施沒有拔走，其後店員為她查看閉路電視，發現一名男子和一個約2歲的小男童用來遊玩了幾部遊戲機，花掉卡內已儲值的逾百個金幣。

媽媽想藉此教育女兒，於是決定報警處理，和女兒一同上警車和落口供，「佢話都幾震憾，上咗寶貴一課，以後都會路不拾遺」。她當時沒有想過事情的發展，不料近日獲警方通知已拘捕一名男子，將安排就此案上法庭審理。她說：「我當時報警只係想話俾囡囡知，咁樣係一個好唔啱嘅行為，唔好以為好小事而得過且過。」

媽媽表示，為此亦有些糾結，擔心案件會影響涉事港爸的小朋友，但亦認為「盜竊無關家庭環境同金額大小」，相信此事對女兒亦是很好的教育。

網民反應兩極 有人擔心影響爸爸生計

該位媽媽分享事件之後，有網民十分支持她的決定，認為「身教真係好重要」、「樓主冇做錯，對方有小朋友應該以身作則，教小朋友路不拾遺，拾金不昧」、「錯就係錯，要付出代價」；不過，亦有人同情涉事爸爸，「如果個爸爸有案底，個小朋友將來都幾慘！」、「相信警察聯絡佢落口供，已經足夠嚇驚佢」、「相信有一半人會貪。俾個機會佢徹消告佢」等，希望媽媽銷案徹告。

如涉事人有悔意會考慮和解

媽媽在回覆記者時，分享的原意是希望該位爸爸看到後可以主動聯絡她，如果有悔意可以商討和解。「但如果對方串串貢咁就唔抵可憐，同情心固然要有，但要用係對嘅事囉，我會同小朋友講，無論事情大小，做錯事當然要自己承擔後果，但如果感受到對方係真心有悔意自己又接受到嘅，咁就應該原諒對方。」她表示現時仍未和涉事港爸有任何聯絡，如無意外，三個月左右就安排上庭。她最後希望事件為各自的小朋友都帶來正面的意義：「希望小朋友長大成人後明白做人黑白要分明，唔好因為小事就算數，做人需要有原則。」