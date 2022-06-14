ShopDisney開張商品貴過園區上百元　眼利網民發現原因或者係呢個

迪士尼網上旗艦商店shopDisney在今日（14日）登陸香港，集合迪士尼、彼思、星球大戰和 Marvel 等人物故事系列，提供超過 1,000 款官方商品，當中更包括亞太獨家精選商品。不過，眼利網民發現網店和園區的同類商品的價格相差上百元，而且要單一帳單滿800元免運費，猜測原因或是由於商品由新加坡送遞到香港有關。



迪士尼早前宣布其亞太旗艦網上購物平台 shopDisney 登陸香港，首批精選商品將於 2022 年 6 月 14 日上午八時在www.shopDisney.hk上線，商品覆蓋迪士尼、彼思、星球大戰和 Marvel 等人物故事系列，包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用 品、家居用品、文具和禮品等。

不過，首批商品不乏早已在園區上架，部分廚具、頭箍、背包、NuiMOs公仔都比園區價格貴，甚至貴上一倍！

廚具：



+ 2

頭箍：



+ 1

背包：



公仔：



+ 2

或因在新加坡發貨有關

今早網店一開，已有大批迪士尼粉絲被價格嚇一跳，有人認為價格似是「呃人冇入過Disney」，不過其實網站亦有部分香港迪士尼樂園未有公開發售的商品，有網民則「心大心細」，害怕購買了之後發現香港園區以更便宜售價出售。

有人猜測，網店的標價高昂與產品在新加坡發貨有關。而現時需要單一帳單買滿港幣800元才免運費，否則40至60元的運費，到貨時間大約1至6個工作天。

可在香港園區網店選購

其實不入園也能買到園區商品，包括可以到樂園度假區的酒店，或是在網上商店訂購之後，可於樂園開放日子親身到香港迪士尼樂園正門外迎樂路行李寄存服務旁邊的「迎樂市集 」領取，領取時間為樂園開放開始至下午6時。而在網上商店購物滿800元亦享有送貨服務，$800以下交易可以$50之運費選擇送貨服務，「奇妙處處通」會員同時亦享有適用之會員折扣。