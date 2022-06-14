香港迪士尼樂園煙花今晚首演！一星期設4場、呢兩個星期再加一場

隨著新「奇妙夢想城堡」開幕，香港迪士尼樂園推出全新《迪士尼星夢光影之旅》，於今日（14日）首映！樂園在6月18日起，每星期將演出4至5場配合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，以及近40個迪士尼及彼思角色的故事及樂章，再度交織出如夢似幻的魔法之旅。



《迪士尼星夢光影之旅》匯演將於6月18日至８月14日期間，逢星期一、五、六、日晚上7時半或8點半演一場（視乎閉園時間而定），而在8月15至28日期間，每星期中的五晚（除星期二及四）上演一場，有關最新場次安排，賓客可以查閱香港迪士尼樂園官方網頁。

匯演將讓大家親歷近40個迪士尼及彼思經典故事中難忘的片段，與大約 150位迪士尼朋友聯繫一起。匯演共分7個章節，包括人生6個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成，過程期間將有20首迪士尼歌曲，以及一首原創歌曲「LOVE THE MEMORY」。

《迪士尼星夢光影之旅》匯演以水幕投影、精心設計的燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果展現迪士尼角色的故事。

賓客會穿梭6個人生的重要章節中，見證包括《泰山》中的卡娜與小泰山、《小飛象》的嬰兒大寶、《玩轉腦朋友》中的韋莉、《魔海奇緣》的慕安娜、《優獸大都會》的朱迪、《沖天救兵》的小飛和卡叔等等角色的故事，配合城堡上令人歎為觀止、色彩奪目的投影、故事主題構思的水幕投影、精心設計的燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果等，匯聚成一幕幕震撼人心的景象，入園記得要留意演出場次等最新資訊，不要錯過！

+ 9

最新夏日及匯演主題商品

為了慶祝夜間匯演重開，園區亦推出一系列發光商品及有特別反光效果的T恤，部分更包含個人化特色，可以一起回味精彩演出。還有一系列夏日最新商品可以選購！