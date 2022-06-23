嬰兒健康｜肛裂、過敏10問題可致大便出血　忽視恐貧血、影響發育

從來不知道，自己在當了父母以後會如此關心另一個人的大便......但確實，新生兒很多的健康問題都可以從大便顏色、狀態觀察一二。因此在寶寶健康手冊中，護理師都會特別衛教大便色卡的那一頁。如果發現寶貝大便顏色有紅色或是有血絲，該怎麼處理呢？



兒童胃腸科資深主治醫生解釋：「消化道出血分為上、下消化道出血，若出血點在上消化道，大便的顏色多呈現暗黑色。若為下消化道出血，大便多為鮮紅色或磚紅色。不論成人或兒童（甚至嬰幼兒）都可能會發生。」也解釋了大便出血的10個常見原因。

寶寶大便出血，或是因為以下10個原因：（按圖了解）

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嬰兒大便出血、出現磚紅色，是什麼原因？

1.肛裂

大部分為便秘所引起，如大便太硬或太粗，除了加強富含纖維質食物攝取外，需輔以藥物治療，以避免肛裂疼痛而更害怕解便，造成惡性循環。

2.急性腸胃炎

常見為沙門氏桿菌、彎曲桿菌、產氣單胞菌、鄰單胞菌、志賀氏桿菌等。嚴重的病毒性腸胃炎有些也會有出血現象，如輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒、腸病毒等。

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3.腸套疊

是指某段腸管套入其遠端的腸管，最常見為小腸套入大腸内。2歲以下病人為主，且好發於5至9個月大的寶寶。確實原因不明，但研究發現和病毒性腸胃炎可能有關。有少部分的病人（尤其是大於5歲以上）可能會有先天結構異常（如腸道瘜肉、腸管複製等）和腫瘤（如淋巴腫瘤）。

4.牛奶蛋白過敏

通常發生在3至4個月以下哺餵配方奶粉的嬰兒，大便中會出現血絲和黏液，最有可能是對牛奶蛋白産生過敏反應，少部分病人也會對豆奶過敏，若是出現在哺餵全母乳的嬰兒身上，則要檢視是否母親有攝食到含有牛奶蛋白的乳製品。

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5.瘜肉

兒童大腸瘜肉若是數目不多，大部分為良性瘜肉。若是數目很多，加上有家族史，則要注意以後轉為惡性腫瘤的可能性。

6.美克氏憩室

是一種在遠端迴腸的先天性憩室，內含有胃腸壁組織，原因是在胚胎發育時，臍腸繫膜導管閉鎖不完全殘留下來的異常。最常見的臨床表現是下消化道出血、腸阻塞及發炎等併發症。

7.發炎性腸道疾病

主要分為潰瘍性大腸炎和克隆氏症，成因不明，感染、免疫功能失調、遺傳及心理因素都可能相關。主要症狀為慢性腹瀉、腹痛，血便、發燒、貧血等。

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8.痔瘡

兒童痔瘡不常見，如同食道靜脈曲張，要注意是否肝硬化併發症所造成。

9.血管瘤、血管增生不良症

屬於先天性腸胃道血管發展異常。

10.其他

鼻胃管傷害出血、消化道誤呑異物造成出血、藥物、過敏性紫斑等。

如果發現寶寶的大便顏色異常，可以拍照、帶著寶寶去給小兒科醫生檢查。經過醫生詳細檢查，可以避免寶寶慢性出血，容易造成長期貧血及營養不良，影響兒童成長和發育。跟小孩有關的事情，寧願謹慎點也不要錯失黃金治療期啊～

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶大便出血、紅紅的需要緊張嗎？兒科醫師：若是慢性出血孩子恐貧血、影響發育】