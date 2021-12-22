嬰兒便秘｜大便細細粒、太稀都不正常　寶寶有這些狀況即如廁不順

寶寶排便不順、便秘，一直以來都是爸媽們頭痛的問題，尤其當寶寶因此不舒服一直哭鬧時，那就變成爸媽們的惡夢了。而寶寶為甚麼會便秘？又有甚麼徵兆可以看出寶寶便秘呢？台灣大樹藥局張益誌藥師表示，寶寶便秘的徵兆主要從糞便的狀況去分辨，而造成寶寶便秘的原因也很多，若是寶寶真的便秘狀況嚴重，一定要先尋求專業醫療協助，並找出原因。



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首先從寶寶的糞便可以看出排便的狀況，大樹藥局張益誌藥師說明許多家長對於寶寶糞便顏色卡應該不陌生，透過糞便顏色卡可以直接對應狀況，最常見有四種狀況：

一、金黃色長條形或者爛泥狀，表示寶寶排便正常。



二、若是寶寶大便顏色較深則可能是母奶或配方奶內多餘的鐵質排出，並不是排便異常，不需要擔心。



三、寶寶若排出乾燥、沒有水份，甚至像羊大便形狀的糞便，則需注意是不是有便秘的狀況。



四、糞便太水、次數太多也屬於異常，可能需要就醫處理。



而從寶寶的狀況來看，如果發現寶寶肛門容易流血、三天以上才排便一次或者大便看起來很硬，則可能就有便秘問題，這時建議先尋求醫生協助。此外若發現寶寶排便時，需要很用力甚至到臉部漲紅，則也有可能是便秘造成。

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為甚麼寶寶會便秘呢？大樹藥局張益誌藥師解釋主要可能是飲食影響、水份不足、腸道發育不完全或者疾病因素造成。其中，在幫寶寶換配方奶時，很常出現便秘的狀況，尤其是在更換配方奶品牌時，最容易出現便秘的情形，可以看寶寶是否不適應該品牌的配方奶。此外，當寶寶開始吃副食品時，也可能出現便秘的狀況，以往單純喝奶通常不太需要多補充水份，可若當寶寶開始吃副食品後，則需注意額外的水份補充，同時也要注意副食品是否有足夠的纖維質，可以幫助寶寶排便順暢。

大樹藥局張益誌藥師建議平時多注意寶寶的排便與生活狀況，有時候沒來由的哭鬧也可能是腸胃問題，像是脹氣、便秘等造成寶寶不適而哭鬧不停。即早發現、即早尋求專業醫療協助，才能讓寶寶趕快脫離不舒服，也能讓爸媽們帶起來更輕鬆喔！

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