初生嬰兒｜大便呈綠色正常嗎？與飲食有關　現這2種顏色就要小心

換尿片時發現寶寶的便便居然是綠色的，是不是因為受到驚嚇才會排出綠色的大便呢？台灣弘森診所吳書毅醫生表示，寶寶排綠色大便最常見是因為食物顏色、膽汁混合或是奶類中鐵質過剩無法完全吸收所致，這些都算是正常現象。



（健談授權使用）

常聽說嬰兒會因為受驚而排出綠色大便，新生兒寶寶大便綠綠的，真的是因為被嚇到嗎？吳書毅醫生表示，綠色便便其實是正常的狀況，常見的原因包括：

相關文章：【嬰兒便秘】便便不順與奶粉配方有關？3招幫寶寶加固後排便

1. 食物顏色

如食用大量菠菜、綠色葉菜類，或是綠色果凍、綠色水果零食等食材，都可能導致糞便出現綠色的狀況。

2. 膽汁混合

正常消化的過程中，膽汁會分泌與食材結合以促進消化，因此糞便也可能受到膽汁顏色影響而變成綠色。

相關文章：嬰兒便秘｜大便細細粒、太稀都不正常 寶寶有這些狀況即如廁不順

3. 鐵質過多

配方奶中的鐵質含量較高，寶寶若未能完全吸收，鐵質隨糞便排出就會出現綠色的糞便。吳書毅醫生補充，母乳中的鐵質含量雖沒有配方奶多，但較容易吸收，因此母乳寶寶也可能會出現綠色便便。

然而，吳書毅醫生叮囑，嬰幼兒出生頭60天的確要好好觀察寶寶大便的顏色，若糞便出現淡黃色、灰白色時恐為膽道閉鎖的警號，建議應及早諮詢兒科醫生的診斷，以免延誤診治而影響寶寶健康。

相關文章：初生寶寶臉長紅疹怎辦？ 媽媽自製「母乳面膜」效果出乎意料好

+ 16

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】