24周早產BB遇十號風球出世　連串手術令暖爸被炒：小朋友係第一位

很多人都說，男人要接受自己是一名父親的時間會比較長，因為小Baby未會溝通撤嬌叫「爸爸」。不過，對Henry而言則是沒有多餘的思考時間。兒子朗森在24周零5日時需要緊急分娩，身體細小又虛弱，還需面對一連串的手術和突發情況，甚至因此令Henry失去工作。一下子成為爸爸，還臨時面對失業，樂觀暖爸只說：「冇工作好小事，小朋友成長係第一位。」

（圖片由受訪者提供）



10年前韋森特為本港帶來十號風球，相信Henry也畢身難忘。當時太太的胎兒只有24周零5日，離足月迎接小生命原本還有2個月的時間。但是，小寶貝朗森卻急不及待要出生，結果太太在惡劣天氣下入院緊急分娩。

Henry憶述，嚴重早產的朗森只有1.7磅，各個器官尚未發展成熟，剛出生的朗森細小如一個750毫升水樽。別的父母可以和新生兒開心合照，Henry和太太二人卻連觸碰兒子機會也沒有，他便隨即被送到NICU（初生嬰兒深切治療部）。兩夫婦當時對早產BB毫無認識，腦袋一片空白，醫生還告知朗森情況並不樂觀，存活機會只有一半。

但Henry很記得醫生說：「爸媽你們有多大信心，孩子的生存希望就有多大。」這說話成為夫婦倆的強心針，有信心兒子一定會好起來。

兒子三度生死徘徊 醫生：或過唔到今晚

朗森在NICU住了128天，三度在生死邊緣徘徊。

出生後7、8日，小朗森使出現爆肺情況，肺部脹大並開始壓住小心臟，醫生要在朗森肺部針刺舒壓，令心臟恢復正常心跳。過了第一關後約50多日，因為朗森的肺部仍非常虛弱，維生指數低，醫生提示有機會「過唔到今晚」。夫婦整夜無眠，在家等候醫院電話，結果電話一直沒響起，幸而再捱過一關。

朗森在NICU度過了2個多月，卻出現視網膜脫落，如不治療就會失明，但只有70日大的嬰兒接受全身麻醉的風險非常高，兩夫婦心裡很糾結，最後仍決定讓兒子接受3小時的激光手術。第一次不幸手術失敗，第二次才成功，Henry和太太的心情猶如坐過山車般，後來轉到普通病房才鬆一口氣，朗森最終在醫院共住了176天才出院回家。

當時Henry因經常要處理兒子連串手術及突發狀況而請假，結果被公司辭退，從事建築的他十分豁達：「冇咗工作好小事，可以再搵過，但小朋友成長要放首位！」他亦慶幸自己當時被炒，才能貼身照顧兒子2個多月，其後才再投入職場。

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出院後仍挑戰重重 多重治療下追發展進度

小朗森出院亦不代表他完全健康，因為他的肺部功能仍然很弱，需要依靠呼吸機輔助呼吸，吃一瓶奶已要用上幾小時，照顧上很吃力。

出院後第一年，朗森除了覆診外未試過嘗過逛街、遊玩，全家都常處於戒備狀態，怕一不小心就令小朗森受感染。早產亦令朗森的發展能力較遲緩，醫務社工向Henry介紹協康會的早期教育及訓練，後來朗森更入讀了協康會康苗幼兒園的兼收學位，同時在中心內接受協康會的專職治療，包括言語治療、職業治療、物理治療。終於，朗森在3歲多終於能說出較完整句子，4歲多能不用輔助下走樓梯，成長令全家人都感到鼓舞。

十歲的朗森現時就讀小學三年級，成績中上，令Henry和太太大為放心。

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疫情下不幸感染 擔心兒子肺部健康

早前在第五波疫情下，朗森亦不幸感染新冠病毒，後來連Henry和太太也先後確診，只有姐姐樂心未染疫。由於朗森的肺功能先天較弱，夫婦倆非常擔心他有嚴重併發症，幸而只高燒數日便康復。

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疫情之下一家人在家的時間多了，Henry於是善用在家的日子，成為協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」的義工，冀以過來人經歷支援同路人，疫情期間，以線上方式與其他家長進行交流及分享。

早產嬰出生的首3個月是家長最迷惘無助的階段，以往坊間的服務較多是針對照顧早產嬰兒的訓練，卻未能及時為這群家長提供情緒支援。協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」於2022年4月展開，正填補這方面的服務空缺，目的是為早產嬰家長提供一站式全方位支援，由孩子出生一刻為父母提供早產嬰關懷包、情緒輔導等服務，計劃開展至今已支援超過200多個家庭，目標每年支援4,000個早產嬰家庭。