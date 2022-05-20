玩具設計師協助基層小朋友親手設計玩具 平面畫作變立體實物

小朋友擁有無限創意，童年時在畫紙上繪畫出各式各樣的玩偶、超人，相信大家一定曾想過要將繪畫的作品變成實物。近日有機構就找來一班小朋友及玩具設計師，實現小朋友天馬行空的想法，將想法變成實體玩具，小朋友先用畫平面圖方式設計出自己喜歡的玩具，再透過繪畫三視圖，將玩具畫像透過3D打印技術變成實體。參加計劃的小朋友都表示能夠將畫作變成實體，非常有成就感。

（攝影：黃寶瑩）



香港基督教服務處早前聯同香港本土玩具設計師葉垂森 Samuel Yip（阿森）舉行「實現兒童夢想玩具計劃：玩具夢工匠」，招募了六位來自基層家庭、年約10歲的兒童，由阿森親自教授他們，由零開始設計玩具，實現夢想。阿森向記者表示，今次計劃讓他能夠實現自己小時候的夢想，亦能夠接觸更多時下小朋友的想法，非常有趣。「我細個好鍾意畫畫，會想像啲角色變做實物，到而家玩具設計變成事業，就諗起細個玩具設計有過咁嘅諗法，就想幫小朋友將畫出來嘅玩具實現。」他又想用自己專業技能，去完成小時候做不到的事情，亦想變成自己童年時希望遇到的角色：為小朋友實現夢想。

香港本土玩具設計師葉垂森 Samuel Yip（阿森）（黃寶瑩攝）

因第五波疫情影響，「實現兒童夢想玩具計劃：玩具夢工匠」幾乎都透過Zoom 進行，小朋友先用畫平面圖方式設計出自己喜歡的玩具，再透過繪畫三視圖，將玩具畫像透過3D打印技術變成實體。其中兩個參加計劃的小朋友鈺軒和嘉原皆表示，能夠將自己的繪畫變成實物玩具非常有成就感，坦言從沒想過可以成真。

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鈺軒表示，當初得知可以親自設計玩具，就想循著可以方便收藏的方向，設計出可以摺疊的玩具。「我參考咗大雄，再將頭髮邊咗鋸齒形，變成一個人偶。最初諗住好似門咁摺疊，但係Samuel 哥哥亦畀咗意見改良。」。而嘉原就表示自己喜歡打機，玩了一個關於龍的遊戲，並參考了怪獸、比卡超等卡通人物角色，再加上藍寶石，設計出一隻龍形玩具。「最初我諗住玩具背脊喺一排星星，但係Samuel sir 就話如果做成兩排會比較成功。」阿森亦補充，嘉原的設計和自己小時候想像的玩具很相似，而鈺軒就完全不似小朋友，整個設計非常有邏輯性，「其實我最初諗住會好多機械人類嘅設計，點知呢班小朋友嘅設計同個想像嘅完全唔同，好有創意。」

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香港基督教服務處的社工亦補充，今次計劃中阿森和6位小朋友經常有溝通，互相交流意見，讓小朋友能夠發揮創意，亦能夠了解玩具設計產業。