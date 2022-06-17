2個準爸爸上堂學做陪月照顧BB　讓太太安心坐月：我唔想咩都唔理

有不少教育專家也曾說過：「爸爸愛媽媽，是給孩子最好的禮物，再優秀的教育方法也抵不過給孩子一個溫暖幸福的家庭。」有準爸爸在太太臨盆前去上男陪月班，為的不是要成為真正專業陪月員，而是希望可以隨時候命，讓太太安心坐月之餘，更拉近親子距離，以表父愛。

攝影：羅國輝

場地提供:Momcare香港母嬰教育服務中心



準爸爸Oscar與Andy在太太臨盆前夕，參加了男陪月課程，希望以最短時間熟悉陪月及照顧初生嬰兒的技巧，以迎接新生命的誕生。

Oscar直言不想女兒出世後假手於外傭，希望自己親力親為一手包辦女兒的吃喝拉撒睡，結婚只有一年多的他，原本想與太太多出外旅行享受二人世界，但遇上新冠疫情，加上親朋戚友「洗腦式」向他灌輸「有仔趁嫩生」概念，Oscar決定趁自己年輕可以有更多魄力陪子女玩，他說：「我唔想翹埋雙手咩都唔理，回望自己小時候，爸爸對我沒有太多照顧，所以我同媽媽感情比較好，我唔想將來個女淨係親近媽媽，希望由細到大開始同成培養感情，睇到導師米奇係唯一一個男士教授陪月知識，覺得上堂更加有共鳴。」

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現在膽同老婆講:「等我嚟!」

由於Oscar過去沒有太多接觸初生嬰兒的機會，他笑言就算身邊親戚朋友的BB也不敢抱，生怕弄傷他們弱小的身軀。經過課堂學習後，他學會換片、餵奶、掃風、哄睡，自言最拿手項目是幫BB沖涼，弱項是掃風。「掃風好睇阿囡當時情況，初生嬰兒主力都係食同瞓，先要搞掂呢兩個主要問題，上完堂之後起碼我夠膽同老婆講『等我嚟』，以前我真係唔敢講。」

Happy Wife Happy Life

Oscar的太太預產期在6月中，他沒有聘請陪月員，但為了太太坐月可以吃得好，已預約全套月子餐，他希望自己可以作為太太與女兒最強後盾，「如果我幫到太太某啲步驟，起碼佢可以休息，佢對我嘅放心程度，並非工人姐姐能夠做到，起碼我而家學識湊B技能，當佢去休息或者去廁所都可以放心，唔使下下擔心住BB。」

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好驚整爛個「BB」

另一位準爸爸學員Andy，太太預產期在7月中，但他早已找定陪月員，而他媽媽也是陪月員，按理似乎很多人幫忙，但擔任電影攝影師的他，自知每次一開戲，便要投入劇組2、3個月，不能陪在太太與即將出世的兒子身邊，於是他趁有空檔便去上堂，連米奇導師也被他感動。Andy說：「原本我好驚BB，一出世嘅BB好似一個公仔，頸骨特別柔軟，從來都不敢接觸，覺得佢哋好容易散，但當知道太太懷孕後，我覺得好徬徨，因為咩都唔識，於是不斷上網搜集資料，連紮肚、消委會奶樽報告都睇埋。」

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由「怕整爛」BB ，到現在Andy對抱BB已經很信心。他說：「我同阿媽講明，我想親自照顧自己個仔，交畀我全權負責，我已分配好大家點合作，我晚上負責照顧BB，餵夜奶，陪月日頭來8小時，煮完飯就走。雖然我冇百分百全信心，但相信阿仔出世後，就會全部搞得掂。」

課程導師米奇回想起Andy曾經說過十分感動的話，米奇說：「因為他是電影製作人，當他一開戲可能就有三個月不回家，然後我問他為什麼還來上學，他說：他會回家換件衫、沖個涼，小休兩個鐘，就算得兩小時，都希望可以盡一分力。如此分秒必爭希望可以幫太太出一分力，有幾多幫幾多，令我留下好深刻印象。」

香港爸爸肯幫手

米奇指出跟鄰近地區的國家相比，如日本、台灣、韓國，香港也算是較多爸爸願意為太太出一分力，「香港男士都不介意多做一點，只是沒有方法，無從入手，當知道有得學，大家就會上來學習，所以來得上堂嘅都係好爸爸好老公。當然媽媽是否放心讓爸爸幫手也很重要了，如果爸爸有學過湊BB，調返轉較返太太點幫BB換衫、沖涼，的確又會放心好多。」

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提醒爸爸小心地雷

米奇直言學陪月並非現是要做一個專業陪月員，是協助爸爸提高起步點，他建議爸爸要小心踩地雷，「所有整痛太太的都不要自己做，好似扎肚、催乳，都會非常痛的，試想想如果你整痛老婆會點？反而交畀專業人士更適合。我哋由丈夫角度出發，來上堂好多都是新手父母，爸爸將學識嘅帶回家，再教返太太，就可以避免被太太覺得你咩都唔懂，再加埋由爸爸去頂晒最「惡啃」部分，如瀨屎、嘔奶、沖涼，太太就可以舒服得多。」照顧初生BB的確不易，米奇直指每個步驟環環相扣，「BB食得好、掃風掃得好、瞓覺瞓得好，相反餵奶餵唔好，瞓得唔好又會忟憎，一個循環。」

數據化餵奶次數

好多人說男人想法比女人理性，米奇理性地用數據分析出：「由初生起，餵奶一日8次，最少餵6個月，即係1440次，未計沖涼、換片、換衫、掃風，作為爸爸，你可以幫到幾多次呢？舉個例子，如果你樓下有一間茶餐廳，你經過1440次入面都唔會入去幫襯，即係你唔需要呢間茶餐廳。換言之，你BB需要你為他照顧他1440次，但你一次都唔幫手，那代表這個BB不需要你這個爸爸，我哋由用家的角度出發。」