調查揭每年逾百外傭因懷孕而求助　專家籲僱主勿做3件事免惹官非

有支援外傭的機構早前公布調查，揭過去6年，每年有約125宗外傭因懷孕而與僱主產生糾紛。調查亦表示，逾8成僱主誤以為外傭懷孕而無法工作，可以把其解僱。香港外傭僱主關注組提醒僱主，雖然外傭突然懷孕而無法工作令人無奈，但仍需按僱傭條例給予產假和薪金，亦要注意一些事項。



融幼社在過往6年平均收到250宗外傭求助，超過一半牽涉外傭因懷孕而與僱主產生勞資糾紛，即每年超過100宗相關個案。機構近日公布調查結果，他們在2020年在街頭訪問了103名外傭僱主，99%受訪者都經外傭中介公司聘請外傭，而所有僱主都相信中介公司應要為他們的外傭懷孕提供協助。

而調查亦顯示，部分僱主對於勞工及性別歧視條例下的認識不足，因而對外傭懷孕的保障缺乏了解，僅51%僱主知道需要為外傭提供產假。另外有81%受訪僱主不知道若他們不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動；更有84%受訪僱主表示，若外傭因懷孕而無法工作，他們可將外傭解僱。另外，有66%受訪僱主認為，非牟利機構對外傭的支援比對僱主多，同時缺乏相關規例支援僱主所需。

調查同時顯示逾9成僱主依賴外傭幫忙做家務，一旦外傭因懷孕無法工作，的確很令人無奈。（《愛回家之開心速遞》劇照）

專家：僱主需依勞工法例為懷孕外傭提供保障

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，所聘用的外傭懷孕的確會令僱主感煩惱，不過本港的勞工法例都保障外傭懷孕的權利。她提醒，產假已由10個星期修訂為14個星期，如果外傭是在入職之後才懷孕，合資格的僱員（已按連續性合約工作40星期，並出示懷孕證明）都享有有薪產假。

徐曉彤提醒，僱主並不能以外傭懷孕為理由而將她解僱，亦不能指派粗重、危險或損害懷孕的工作給外傭，否則是違反《勞工法例》。「即使僱主願意給予餘下合約的薪金和福利，惟終止合約仍有機會涉及不合理解僱員工，一經定罪可罪款5萬元以上。」她認為僱主知道消息後，必先要冷靜，先向外傭索取懷孕證明書為準。

同時，僱主需要向新聘請的外傭說明，如果未合乎工作時數的資格，外傭是未能享有有薪產假，只有無薪產假。「如果在來港前驗身是沒有懷孕，到埗後就發現懷孕，建議僱主向相關機構追討」。

另外，她亦強調，無論外傭決定返回原居地生產、在港生產，又或是終止懷孕，僱主都不宜加個人意見，「試過有僱主表達意見之外，被外傭告他歧視懷孕僱員」。她亦曾聽說，僱主在親友家傾訴外傭懷孕的煩惱，被親友的外傭聽到後再告知懷孕外傭，該僱主即被告歧視。因此，她建議僱主保持冷靜，對外傭懷孕的事情持平處理。