2歲幼兒難餵藥　外傭用一招搞掂　港媽讚聰明：感恩姐姐愛錫囝囝

小朋友病倒又不肯服藥，確實令不少父母大感頭痛，不過這位港媽就幸運遇上「神隊友」助攻！有港媽大呻近日病倒的2歲兒子不肯飲藥，軟硬兼施也無效，惟家中外傭姐姐拿出一件「法寶」後，兒子便乖乖服藥，令她大為驚訝，同時感恩「有個可愛姐姐，愛錫我2個仔仔」。



一招即令2歲少主聽話食藥

這名港媽日前在FB群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享，表示年僅2歲的大仔病倒後不肯吃藥，家人費盡唇舌地勸誘不果，甚至曾經將藥水注射到麵包中，也被兒子識穿，「餵藥好頭痛，點氹都吐出黎，軟硬兼施，無哂辦法」，未料家中外傭姐姐突然拿出一盒維他奶，大仔馬上乖乖飲藥，還「飲得好快」，令媽媽大感神奇。

外傭姐姐將裝有藥水的水杯藏在維他奶盒中，男童誤以為自己在喝維他奶，就乖乖喝下藥水。（「外傭僱主必看新聞訊息」FB圖片）

原來姐姐將維他奶的飲料盒剪開，再將裝有藥水的水杯藏在其中，男童誤以為在喝維他奶，才會聽話飲藥。媽媽大讚此舉聰明，甚至連自己也信以為真，「感恩有個可愛姐姐，愛錫我2個仔仔」。她又向網民釋疑，指兒子平時喝奶粉為主，家人只有間中才讓他喝兩口維他奶。

網民提議可將藥水混於果汁或乳酪

網民紛紛留言大讚事主的姐姐好叻及有心思，「這招好絕」、「你姐姐好有心」、「為你感恩，姐姐很主動和有創作力」、「用心工作嘅好姐姐，係值得表揚吓！」、「呢個方法萬試萬靈」。亦有不少網民分享讓小朋友乖乖食藥的妙計，有人提議可將藥水混於果汁或乳酪中，讓小朋友吃不出藥水味；也有人提出可以將藥丸壓成粉狀，並混於夾心餅中，讓甜味覆蓋藥丸的苦澀味。

不過有不少家長都大嘆，小朋友很聰明，很快就會知道食物中溝入藥物，「3歲後冇用，一飲到味道不對，噴出來」、「只限頭一兩次架咋，佢哋好醒架，所以要不斷諗新招」、「我試過用藥水整軟糖，都呃唔到」、「我仔細個時好鍾意飲奶，試過加藥落去佢寧願唔飲」。