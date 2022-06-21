拖地吸塵令孩子易成未來領袖 推介3款小朋友都用到拖地吸塵機

不少家長會認為「做家務」並非小朋友的份內事，甚至當子女想幫手時，會覺得他們愈幫愈忙，寧願他們把精力全放在學業成績上。但其實及早讓孩子參與家務好處多，不單可以培養責任心，更是快樂來源，只要選擇適合其年齡可做的家事，幫忙時便更得心應手。



哈佛大學一項為期75年的人類發展研究指出，人要快樂必先要有一些責任感，而對小朋友來說，做家務便是培養責任心的方法。研究追蹤了724男孩，並追蹤了當中長大後在社會上獲得成就的人士，這正正是父母期望自己子女也做到的目標，這類成功人士的共通點是都具有責任感，並從小就會各種瑣碎的家務。

哈佛大學研究研指成功人士的共通點是都具有責任感，並從小就會各種瑣碎的家務。(圖片來源:Philips)

有助未來職場發展

史丹福大學前新生主任Julie Lythcott-Haims在2016年的TED演講上提及，做家務是令小朋友有責任感的來源之一。生活中總有些事是大家都不想做的，而這時候總要有人跳出來說：「由我做吧」，培養到這種心態會令小朋友將來在職場上獲得更大的成功。

勿當家務是小事

Julie Lythcott-Haims認為，小朋友在做家務時，會發展出正面的態度、更樂於助人，也更有能力掌握大局。「做家務」看似小事，但孩子能從中看到事情的「因果關係」：因為自己的行為、選擇而導致成功或失敗，進而引導他們思考下一步的計劃，是一個迷你版的生活體驗，也能有助他們掌握生活上的其他重要事情。

史丹福大學前新生主任Julie Lythcott-Haims認為，小朋友在做家務時，會發展出正面的態度、更樂於助人，也更有能力掌握大局。(資料圖片)

學會負責任

孩子最終也要獨立生活，假如從小沒有接觸家務，在成長過程中沒有培養家事的技能，他們在面對雜物的態度，也會習慣不需參與和付出努力下便能完成，忽略了自己對這些事物應該要負起的責任。

「做家務」看似小事，但孩子能從中看到事情的「因果關係」。（圖片來源:Instagram / @ping7446）

自我時間管理

做家務可以令孩子學會完成事情的方法，包括安排一天的時間、安排緊急和重要任務的優先順序，以及不拖延的能力。Julie認為，父母不應把精力都放在孩子的成績和履歷上，更重要的是培養孩子良好的習慣、技能和心態，這才是更有助他們未來生活的方法。

做家務可以令孩子學會完成事情的方法，包括安排一天的時間、安排緊急和重要任務的優先順序，以及不拖延的能力。(資料圖片)

工欲善其事必先利其器

在多項家務中，可以很快看到「因果關係」的家務之一必數「吸塵拖地」，小朋友拿著又長又高的拖把直接吸走垃圾，更可幫助「放電」。市面上有林林總總的拖地及吸塵工具，家長可以因應不同年齡的小朋友選擇適合的清潔工具。對於較年幼的小朋友來說，富娛樂吸塵拖地玩具，絕對是模仿大人的「過家家」玩具，邊玩輕鬆地培養做家務的興趣。

即睇3款適合幼兒使用拖地吸塵玩具:

麵包超人音樂除塵拖把

適合兒童使用的除塵拖把，按下按鈕，可以聽到麵包超人的音樂和三種角色語音，當中包括麵包超人主題曲，使清潔變得有趣。拖把可以替換市面上的除塵紙或布；尺寸及重量是專為3歲或以上兒童度身訂造，材質符合日本ST玩具協會檢驗合格，市面價格約為$208。

Dyson玩具吸塵機

Dyson授權玩具公司Casdon - Little Helper製作的玩具吸塵機，一度在家長界掀起熱潮。有四個簡單組件，最主要的吸力引擎手柄、一個管子、一個吸塵機吸頭和一個小吸頭，所有組件都可以直接駁上吸力引擎手柄。整體上玩法並不太複雜，只需三粒AA電池即可使用，並有數種不同的組合方式增加耐玩性。由於像真度高，令小學朋容易代入做家務，市面價格約為$269。

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兒童早教清潔套裝

是玩具店長青的人氣商品，非常適合小朋友玩「角色扮演」遊戲，從小培養寶寶的自律能力。家長可以因為孩子興趣選擇不同配件，市場價格約為$129。

5歲孩子可用真工具

當小朋友去到5歲左右，已經可以利用真正的拖地吸塵機。而在新冠疫情之下，家長不妨選擇高功能性，讓吸塵機、拖地及消毒地板同時間完成，節省要小朋友通屋行一次吸塵，再全屋行一次拖地的時間，大大提高小朋友完成家務時的滿足感。

即睇以下3款小朋友都用到的拖地吸塵機:

Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機 (XC8347/61)

具備專利的吸塵拖地系統，在吸扒後方配上瞬間裝卸外置水箱，將吸塵、拖地二合一，對比舊型號，今次升級加入全新雙向吸塵設計，無論前推或向後拉，都能先將地板上的灰塵盡數吸走，再抹走頑固污垢和污漬。隨機附送抗菌微纖維抹布，只要在外置水箱內加入無泡殺菌地板清潔劑即可全面抗菌。加上三重過濾系統，一推一拉就能有效去除高達98%日常塵垢、細菌及致敏原。

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電池是採用新一代25V鋰電池，只要充電一次，便可使用Turbo模式清潔多達125平方米的範圍，最長可持續使用長達80分鐘。當無需拖地時，則可換上Philips專利360° 全角度吸扒、電動床褥吸扒、窄縫吸嘴等，無論是打掃地板、床褥、抱枕和梳化等都能輕鬆做到。而前後吸槽上的鋸齒形膠邊設計，一推一拉可以瞬間去除吸扒周邊99.7%灰塵和污垢。配備PowerBlade數碼摩打，每分鐘超過1,100公升的超強氣流，加上360°全角度吸扒前方特別設有LED燈照明，提升塵垢的可見度。整個清潔工過程一氣呵成，提升清潔效率。(建議零售價為$5,988)

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Airbot Supersonics強力無線吸塵機

達到25000Pa/125AW，能夠輕鬆吸起大小灰塵、頭髮和垃圾，配合HEPA濾芯五重過濾，淨化空氣中的微塵、花粉和致敏原，確保無二次污染，用家還可自行裝配不同刷頭，無論是硬地板、地墊抑或沙發縫隙都可徹底清潔。

拖地功能方面，Airbot Supersonics Plus配備多角度旋轉纖薄拖把，能夠前後90度自由活動，左右180度隨意彎曲，深入家居不同地方，而且一物兩用，最適合香港家庭！外型、手感、功能都媲美Dyson 最新型號吸塵機，價錢居然$1,000有找，所有不少人稱之為「親民版Dyson」。

米家無線吸塵器 mini

直徑只有55mm，比一瓶礦泉水還輕，適合年齡更細的小朋友使用，其採用高性能無刷馬達，內部直通式雙風道設計，有效降低能量損耗、提升清潔效率。配備極速啟停功能，避免關機時灰塵遺留在吸口。13000Pa強勁吸力，馬達轉速為每分鐘88000轉，更有極速按停，避免灰塵外洩，由於操作簡單，靈活小巧，適用於多種家庭清潔需要，再也不用擔心零食碎屑落地。是輕巧便捷的桌面神器。(米家官網價格為$299)